La Ferrari vince il primo Gp del 2018 | trionfa Vettel | terzo Raikkonen 

La Ferrari di Vettel vince il Gp d'Australia. Marchionne : "Primo passo nella direzione giusta" : Trionfo del tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen.Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul circuito di Melbourne, dove si era imposto nel 2017 sempre davanti ad Hamilton. Quarto posto per la ...

F1 - GP d'Australia - Vince la Ferrari : Vettel batte Hamilton : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio dAustralia, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018. Il tedesco della Ferrari, partito dalla terza posizione, è riuscito a tagliare il traguardo prima del poleman Lewis Hamilton e dellaltra SF71H di Kimi Raikkonen.Ferrari, strategia perfetta. Sebastian Vettel ha vinto giocando bene tutte le sue carte. Allungare lo stint nei confronti di Hamilton e Raikkonen è stata la scelta giusta, alla luce ...

Vettel - un taglio con il passato : "Il massimo è vincere in Ferrari" : Formula 1 al via in Australia, il tedesco battezza 'Loria' la SF71H. Nuovo look e assalto al 5º titolo: 'Sfido Hamilton, il più forte' Quando Sebastian Vettel osserva la Ferrari posteggiata nei ...

F1 Australia : Ferrari - Vettel : «Vincere con questo team è l'obiettivo» : MELBOURNE - Da domani sulla pista di Melbourne si inizierà a fare sul serio con le prime libere per il primo gran premio stagionale, quello d'Australia. Nella conferenza stampa pre gara il Ferrarista ...