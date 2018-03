La Ferrari di Vettel vince il Gp d' Australia Marchionne | Primo passo nella

Ferrari - Vettel : 'Un po' di fortuna ma grande vittoria - ne vogliamo tante. La macchina dà buone sensazioni' : ' grande gara ragazzi grazie. Bella strategia'. Così Sebastian Vettel ringrazia in italiano il team Ferrari via radio dopo aver trionfato nel Gp d'Australia. Poi, in inglese, continua: ' grande lavoro, ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...