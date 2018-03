La domenica nel savonese | ecco cosa fare quest' oggi

"Petite messe solennelle" domenica in San Donato a Demonte : domenica 25 marzo, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Donato in Demonte, in provincia di Cuneo, si terrà il concerto di apertura della stagione culturale 2018 dell'associazione Amici di Demonte.

Ora legale nella notte di domenica 25 marzo Video : La notte fra sabato 24 e domenica 25 marzo ricordiamoci di spostare le lancette in avanti: le due diventeranno le tre. Negli USA l'ora legale ha fatto il suo ingresso la notte fra il 10 e l'11 marzo, lo stesso dicasi alle Hawaii, Porto Rico, Isole Vergini, Canada e Messico. In Africa non si adotta in quanto i paesi più vicini all'Equatore non hanno un rilevante cambio di luce durante i mesi dell'anno, così come in Asia, Sud America all'infuori ...

“Ecco perché non se ne va!”. Benedetta Parodi e domenica In. La sua presenza nel programma è stata un flop e ha fatto rabbrividire tutti (anche la sorella Cristina). Dopo vari ‘me ne vado!” esce fuori il vero motivo : La stagione di Domenica In in corso è un vero flop. Gli ascolti non premiano gli sforzi delle sorelle Parodi. Cristina ce la sta mettendo troppo, ma la sua conduzione non piace e non soddisfa neanche chi fa parte del programma. In una recente intervista Claudio Lippi, ospite fisso del programma, si è tolto qualche sassolino e è lamentato di una certa ‘supremazia’ della conduttrice: “Lo spettacolo ruota tutto intorno a lei”. Insomma poco ...

Ora legale nella notte di domenica 25 marzo : La notte fra sabato 24 e domenica 25 marzo ricordiamoci di spostare le lancette in avanti: le due diventeranno le tre. Negli USA l'ora legale ha fatto il suo ingresso la notte fra il 10 e l'11 marzo, lo stesso dicasi alle Hawaii, Porto Rico, Isole Vergini, Canada e Messico. In Africa non si adotta in quanto i paesi più vicini all'Equatore non hanno un rilevante cambio di luce durante i mesi dell'anno, così come in Asia, Sud America (all'infuori ...

MADRA torna domenica 25 marzo nelle vie del centro e al Salone dei Mosaici : ... con la presentazione del libro Ravennagricola che ripercorre le vicende di un settore importantissimo dell'economia, e con la mostra mercato MADRA che è un esempio di successo di un'agricoltura ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l'Italia vince la Coppa del Mondo nello snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l’Italia vince la Coppa del Mondo nello snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 18 marzo). Sarà la giornata conclusiva per molte discipline: si concludono le Coppe del Mondo di sci alpino e di sci di fondo, ultimi atti anche per la combinata nordica. Spazio anche al biathlon con la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Oslo, chiusura anche per lo snowboard con la prova a squadre. L’italia è affamata e vuole altri podi: occhio al ...

MATTEO SALVINI A domenica LIVE/ Lega - il candidato premier nel Governo con M5s? Nuovo scontro con Calenda : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: il candidato premier della Lega verso un Governo con M5s e Di Maio? I timori di Berlusconi e lo scontro con Calenda, le ultime novità (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Veronica Maya/ Video - scatenata nel ballo : svela il ritocchino chirurgico (domenica In) : Veronica Maya sarà questo pomeriggio a Domenica In al fianco del marito per sottoporsi al gioco delle affinità: in tv la vedremo con l'influenza in corso.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:07:00 GMT)

La tattica a Napoli e l'aritmetica a Benevento. La domenica nel pallone : SAMPDORIA-INTER , domenica ore 12.30, arbitro Tagliavento di Terni, Marco Giampaolo non ha mai nascosto la simpatia per l'Inter, era un sentimento di famiglia. A un passo dalla Juventus e dal Milan, ...

Previsioni Meteo : avanza il maltempo nel weekend - sarà una domenica piovosa in tutt’Italia. Poi arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : 1/22 ...

I Retroscena di Blogo : Cristina Parodi verso la conferma nella domenica di Rai1 (che cambierà) : Senza traccia e senza tracciati sono in corso in questi giorni negli ex corridoi dorati della televisione, pubblica e non, le difficili preparazioni dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Giungono gli echi di ciò che sta per succedere nella televisione di domani e prima che l'inchiostro sbrodoli sui fogli bianchi vergati dai dirigenti preposti a questo non facilissimo incarico, qui su TvBlog, cerchiamo di dire quello che ...

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza elegante e professionale - e quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

'domenica In' fra Antonella Clerici e Mara Venier. Federica Panicucci in ribasso dopo il fuorionda : MILANO - Cominciano i movimenti televisivi per la prossima stagione. Primo 'problema' in casa Rai con ' Domenica In ', condotto quest'anno dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Gli ascolti non ...