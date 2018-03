La denuncia di Lorenzo Crespi | Ricevo minacce di morte

Lorenzo Crespi malato e senzatetto - dopo la denuncia choc e le accuse va in tv dalla D'Urso : Lorenzo Crespi , ex lanciatissimo attore di fiction Mediaset, domani sarà ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. La conduttrice l'ha invitato dopo il suo nuovo grido di dolore. Crespi ha raccontato ...

“Disumani… cosa mi hanno fatto.” Prosegue il dramma di Lorenzo Crespi. In questi giorni l’ex attore ha denunciato la sua situazione : malato e indigente - non ha dove vivere. Ma adesso tutto è precipitato e quello che sta passando lo sta distruggendo : Il dramma di Lorenzo Crespi Prosegue senza sosta. Solo qualche giorno fa sul suo profilo Instagram l’ex attore aveva denunciato la sua difficile situazione, dovuta a problemi di salute. Una malattia ai polmoni gli ha impedito in questi anni di lavorare, dal 2014, e adesso si trova in condizioni di indigenza. “Non sono riusciti a organizzare il ricovero per oggi. Dicono domani mattina perché ci devo stare almeno tre giorni e mi devono ...