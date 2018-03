La borsa della Primavera Estate 2018 si porta in vita | tutte con il marsupio | da abbinare

Atac - i dubbi dei giudici sul piano di concordato : “55 milioni rimborsati alle banche il giorno prima della domanda” : Atac ha rimborsato 55 milioni di euro alle banche il giorno prima che il cda votasse il via libera alla presentazione della domanda di concordato preventivo. “Senza che la restituzione sia stata effettuata a fronte di nuove linee di credito”. Tanto che il Collegio del Tribunale fallimentare di Roma, incaricato di esaminare il piano presentato dalla società capitolina dei trasporti, rileva “la possibile illiceità” degli atti compiuti dai vertici ...

borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 21/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,25 miliardi di euro, con una variazione dello 0,59%, rispetto ai precedenti 2,24 miliardi.

Stabile la borsa di New York in attesa della Fed : Partenza cauta per la borsa di Wall Street , con il Dow Jones che in avvio si posiziona a 24.714,96 punti. Incolore l' S&P-500 che viaggia a 2.714,12 punti mentre il Nasdaq 100 mostra un calo dello 0,...

Bioingegnera dell’Università di Pisa vince borsa di ricerca della Fondazione Veronesi : Chiara Magliaro, Bioingegnera post-doc del Centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa, ha vinto una delle 170 borse di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi per il 2018. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 21 marzo alle ore 11.30 presso lo Spazio UniCredit Pavilion di Milano. Chiara Magliaro, classe 1987 originaria di Pratola Serra in provincia di Avellino, si è aggiudicata il finanziamento grazie al ...

Novita' importanti sul fronte della Brexit - bene la sterlina - soffre la borsa : In conclusione e' quindi possibile dire che la borsa ingleseal momento sembra essere quella piu' penalizzata dalla Brexit, mentre lasterlina, e l'economia, al momento risentono meno delle prospettive ...

Furto di dati - Facebook crolla in borsa. Si dimette il capo della sicurezza Stamos : Alex Stamos ha parlato di «disaccordi interni» su come affrontare la vicenda e su come i vertici del gigante dei social media hanno gestito la questione delle fake news

Cambridge Analytica - Facebook crolla in borsa : lascia il capo della sicurezza : L'ambito è sempre lo stesso, la politica. La squadra parte con il sostegno all'offensiva anti europea di Nigel Farage. Subito dopo, con i soldi del miliardario Robert Mercer, generoso finanziatore ...

Lo scandalo Cambridge Analytica affossa Facebook in borsa. NYT rivela : si dimette il capo della sicurezza dati : Facebook crolla a Wall Street (-6,8%) dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Da Washington a Londra tutti chiedono chiarezza su quello che si sta delineando come un vero e proprio “datagate”. Protesta anche l’Unione europea, definendo quanto accaduto «inaccettabile»; la Commissione europea chiede chiarimenti e il Parlamento europeo preannuncia un’in...

Tim - il fondo Elliott pensa alla quotazione della rete in borsa : Come investitore di Telecom, il fondo americano Elliott è al lavoro per migliorare il futuro di Tim, nell'interesse sia degli azionisti che del sistema Paese, aprendo la strada a una rete unica su cui ...

Saras dopo l'addio a Gian Marco Il business che non piace in borsa La dinasty della famiglia Moratti : Se il buongiorno si vede dal mattino, quella di Saras a Piazza Affari è una storia che nasce al tramonto e prosegue fino alla notte fonda. “Devo confermare che non ci capisco un granché di Borsa”, ovvio il suo ruolo era quello di presidente dell’Inter, il “giocattolo” di famiglia, ma probabilmente la stessa affermazione poteva essere attribuita anche al fratello Gian Marco Segui su affaritaliani.it

Juncker spaventa Piazza Affari. I timori del presidente della Commissione europea sul 'governo non operativo' dopo il 4 marzo manda la borsa ... : La politica dei moniti e dei diktat di Bruxelles è morta e sepolta" afferma l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo. Secondo Emma Bonino, invece, "Juncker dice quello che ...

Pallotta e investitori cinesi volevano comprare la borsa di Chicago. 'No' della SEC : Quando l'operazione è stata annunciata, nel 2016, la prospettiva di una proprietà cinese della Borsa regionale, aveva scatenato un'ampia opposizione politica e, in un dibattito presidenziale quell'...