L appello dell arcivescovo Delpini ai giovani ' Aiutatemi a riunire i pezzi di questa

PAPA FRANCESCO - DOMENICA DELLE PALME/ "Calunnie e intrighi ingiusti condannano gli altri" : appello ai giovani : PAPA FRANCESCO, oggi DOMENICA DELLE PALME 25 marzo 2018: l'appello ai giovani e la condanna di intrighi ostili ad una settimana dalla Pasqua.

Alluvione Genova - confermata in appello condanna dell’ex sindaco Vincenzi per disastro - omicidio colposo plurimo e falso : I giudici della Corte d’appello di Genova hanno confermato la condanna a 5 anni di carcere per omicidio colposo plurimo, disastro e falso per l’ex sindaco Marta Vincenzi nell’ambito del processo sull‘Alluvione del 2011 del capoluogo ligure nella quale sei persone, tra cui due bambine, persero la vita. Si tratta dell’ultima pronuncia prima di un eventuale giudizio di legittimità in Cassazione. Vincenzi non era in aula. Dopo la lettura ...

"Il fatto non sussiste" la Corte d'appello assolve gli imputati della "Rifiutopoli abruzzese" : L'Aquila - Il fatto non sussiste, con questa motivazione la Corte di Appello de L’Aquila, ha assolto Fabrizio Di Stefano ex parlamentare del centrodestra, Lanfranco Venturoni ex assessore regionale abruzzese e l’imprenditore Rodolfo Di Zio. I tre erano accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta, abuso d’ufficio e millantato credito nell’ambito della cosi detta ‘Rifiutopoli abruzzese" partita dall’inchiesta della Procura ...

Uomini e Donne/ Tina contro Gemma : l'appello del pubblico e la decisione della De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua l'infinito scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: quale sarà la risposta di Maria De Filippi all'appello del pubblico?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:05:00 GMT)

PFAS VENETO - DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA/ Accolto l'appello dell'Assessore all'Ambiente Bottacin : PFAS VENETO, DICHIARATO lo STATO di EMERGENZA, il governatore Zaia: “Persi un sacco di mesi”. La forte presenza di sostanze perfluoroalchiliche nell’acqua, ha portato alla decisione(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:00:00 GMT)

"Cancellatevi da Facebook" - l'appello dell'ex Mr. Whatsapp : Mark Zuckerberg potrebbe aver contribuito a renderlo un miliardario, ma questo non ha impedito a Brian Acton di rivoltarsi contro Facebook. Il cofondatore di Whatsapp ha invitato tutti, con un post su ...

appello delle Ong : c'è una sola nave di soccorso in mare : "Il caso del sequestro della spagnola Proactiva è l'ultimo atto, ora rimane la Aquarius. L'Europa si prenda le sue responsabilità", dice la responsabile di...

Renzi "eletto" due volte e l'errore nella mail della Corte d'appello : Mettiamola così: sarà passato un brivido sulla schiena al , neo, senatore Luca Briziarelli , Lega Nord, quando ha aperto la mail che avrebbe dovuto confermargli la conquista di un seggio a Palazzo ...

Giovanni - scomparso nel nulla : l'appello della mamma su Facebook : Giovanni Cherchi, un ragazzo 21enne di Uri, provincia di Sassari, in Sardegna, è scomparso nel nulla dallo scorso 28 febbraio. Dopo diversi appelli sui quotidiani sardi, la mamma Francesca...

RIFORMA PENSIONI 2018/ appello Inpgi ai direttori delle testate giornalistiche (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 marzo. L’Appello di Marina Macelloni ai direttori delle testate giornalistiche. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Pippo Baudo/ A capo dell'Academy : l'appello a Papa Francesco - "ho un problema che mi assilla" (Sanremo Young) : Sarà Pippo Baudo a guidare la giuria dell'Academy nella finalissima di Sanremo Young in onda questa sera. Chi fra i sei concorrenti ancora in gara riuscirà a conquistare il suo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Sud del Sudan : appello fondi per gli aiuti prima della stagione delle piogge : Con la stagione delle piogge che si avvicina in Sud Sudan, dove una persona su tre è sfollata a causa del conflitto, l’Onu chiede un sostegno finanziario urgente per la distribuzione degli aiuti umanitari. “A causa della pressione per le condizioni meteo stagionali, servono finanziamenti tempestivi per fornire aiuti a milioni di persone durante la stagione secca”, ha spiegato Alain Noudehou, coordinatore umanitario delle ...

"Padre Graziano ha strangolato Guerrina" : appello - i perché della condanna : Arezzo, 13 marzo 2018 - L'ha strozzata, l'ha strangolata a mani nude. Ecco lo scenario che la corte d'assise d'appello affaccia per la morte di Guerrina di Piscaglia, la casalinga di Ca' Raffaello, ...

Torino - “mio figlio suicida per colpa dei bulli”/ Video - appello della mamma : “eri deriso da tutti angelo mio” : Torino, "mio figlio si è suicidato per colpa dei bulli": Video, appello della madre in lacrime dopo il "volo" dal ponte di Alpignano. "Ti deridevano tutti angelo mio, cercavi solo un amico"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:47:00 GMT)