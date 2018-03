L' Alto Adige vuole Cortina d' Ampezzo

Italia : Svp ripropone annessione Cortina ad Alto Adige : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Svp ripropone Cortina in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 25 MAR - Neanche il tempo di eleggere i presidenti di Camera e Senato e i senatori della Svp hanno ripresentato un disegno costituzionale per annettere i tre comuni veneti di Cortina ...

Alto Adige - l'Austria tira dritto sul doppio passaporto ai sudtirolesi : L' Austria continua il suo percorso, tra alti e bassi, per provare a concedere la doppia cittadinanza ai cittadini sudtirolesi e ladini dell'Alto Adige. La questione è antica e spinosa. Un accordo del ...

Trentino Alto Adige - valanga sul Gran Zebrù : tre morti : Erano partiti questa mattina per un'escursione sul Gran Zebrù, nelle Alpi dell'Ortles in Trentino Alto Adige, quando una valanga si è staccata a circa 3200 metri, travolgendoli mentre percorrevano il lato est. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti che si trovavano a Cima Solda, che hanno notato il distacco della slavina e il pericolo. L'incidente I tre escursionisti provenivano dall'Austria e ieri sera avevano pernottato al ...

Valanga sul Gran Zebrù - due alpinisti morti in Alto Adige : Il gruppo è stato investito dalla slavina nei pressi di Passo Bottiglia. Ricoverata una donna estratta viva

Meteo Alto Adige : è primavera ma le temperature sono sotto zero : In Alto Adige stamattina solo due delle 84 stazioni Meteorologiche della Provincia autonoma di Bolzano hanno registrato temperature sopra lo zero (Bolzano e Salorno). La colonnina di mercurio ha raggiunto -17°C a San Giacomo in val di Vizze, -16°C a Riva di Tures e -15°C a Predoi e San Vito di Braies. L'articolo Meteo Alto Adige: è primavera ma le temperature sono sotto zero sembra essere il primo su Meteo Web.