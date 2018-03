Kids’ Choice Awards 2018 | ecco chi sono i vincitori

news.mtv

(Di domenica 25 marzo 2018) Ieri notte si è svolta a Los Angeles l’edizionedei Kids’, ovvero la serata di Nickelodeon più slimmata dell’anno (ne sa qualcosa Shawn Mendes)! via GIPHY Presentato da John Cena, l’evento ha visto una carrellata di ospiti eche sisusseguiti sul palco per ritirare l’ambitissimo trofeo, l’ormai mitico dirigibile arancione.la lista dei premi più significativi! Favourite Movie Jumanji- Benvenuti nella giungla Favorite Movie Actress Zendaya Favorite Music Group Fifth Harmony Favorite Male Artist Shawn Mendes Favorite Female Artist Demi Lovato Favorite Song Shape of you – Ed Sheeran Favorite Breakout Artist Camila Cabello Congrats to #CamilaCabello for winning Favorite Breakout Artist at the #Kids! #KCAs Un post condiviso da Just Jared (@justjared) in data: Mar 24,at 6:17 ...