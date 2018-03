Khedira | “tutto bene | uscito solo a scopo precauzionale”

calcioweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018) “È stata una buona partita contro un avversario molto difficile. Sappiamo che non è mai facile contro la Spagna! A proposito, non vi preoccupate per la mia uscita: erauna misura precauzionale dopo aver sentito un piccolo indurimento. Ma ora è tutto a posto!”. Il centrocampista tedesco della Juventus, Sami, così rassicura tutti via Instagram dopo la sostituzione di ieri sera, nel corso dell’amichevole fra Germania e Spagna. (AdnKronos) L'articolo: “tuttoprecauzionale” sembra essere il primo su CalcioWeb.