Juventus | Allegri strepitoso tra dicembre e marzo Ma ora serve di più

Juventus - ALLEGRI AL PARIS SAINT GERMAN?/ Al-Khelaifi pronto a congedare Emery : ALLEGRI al PARIS SAINT Germain? L’allenatore della JUVENTUS supera Sarri nella lista dello sceicco. Il Conte Max sarebbe il primo nella lista dei desideri di Nasser Al-Khelaifi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Juventus - tutti pazzi per Allegri : si muovono PSG - Chelsea - Real e United : Secondo il Corriere dello Sport , PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester United sono alla finestra per l'allenatore della Juventus. Ognuno di questi club vive situazioni particolari e a fine stagione ...

Juventus - alla 29ª mai rivali così vicini. E Allegri perse uno scudetto da +4 : Nove puntate al finale di stagione, e si scoprirà se stiamo vedendo la settima annata dela serie "Dominio bianconero" o la prima di "Trionfo azzurro". La resistenza della Spal ha riportato Juve e ...

Juventus - Mandzukic è in riserva : appresione per Allegri : Essendo prima di tutto un guerriero e un competitivo è lui il primo a non essere contento di se stesso. E col Napoli che si è rifatto sotto a meno due, lui sarà fondamentale. Lui è Mario Mandzukic, a ...

Spal-Juventus 0-0 - passo falso bianconero? Allegri : “Non sono nè deluso - nè arrabbiato…” : Spal-Juventus 0-0- Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Juventus. Un’ottima SPAL tiene a secco l’attacco juventino e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza. Il campionato resta vivo. Oggi il Napoli, battendo in Genoa, potrebbe accorciare a -2 le distante dai bianconeri. Tutto ancora in gioco, considerato anche l’imminente scontro diretto tra […] L'articolo Spal-Juventus 0-0, passo falso ...

Juventus - Allegri : “la sosta nel momento giusto” : Arriva al momento giusto, per la Juventus, la pausa campionato. “Recuperiamo l’energia e la cattiveria agonistica in questa sosta”, è l’imperativo di Massimiliano Allegri dopo lo 0-0 con la Spal. Il campionato sembrava ormai nelle mani dei bianconeri, che attendono adesso il risultato di Napoli-Genoa per capire se e quanto si assottiglierà il vantaggio in testa alla classifica. “Ci aspettano altri avversari così ...

Calciomercato Juventus - contatto Allegri-PSG : Marotta ha scelto l'erede Video : Dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni di mercato sulla Juventus [Video]. Stando a quanto riportato dai media transalpini, infatti, Massimiliano Allegri sarebbe in pole-position per sostituire Unai Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain. Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero è un vero e proprio pallino del presidente del PSG, il ricchissimo sceicco Al-Khelaifi, il quale vorrebbe finalmente alzare al ...

Juventus - Allegri : "Inutile fare conti. Sono mancate energie mentali" : La Juve non fa tredici: si ferma a Ferrara il filotto di vittorie consecutive , dodici, dei bianconeri. Massimiliano Allegri non fa drammi: "Non Sono né arrabbiato né deluso, abbiamo trovato una Spal ...

Juventus - Allegri scuro in volto : “poco brillanti” : Juventus poco lucida nella gara di campionato contro la Spal, ecco le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: “nel calcio bisogna saper accettare queste serata dopo la grande striscia di risultato, noi abbiamo perso dei giocatori che davanti potevano fare rifiatare qualcuno. Avevamo poche energie mentali come dimostrato nell’ultimo calcio d’angolo, faccio i complimenti alla Spal che non ci ha permesso di ...

Juventus - Marotta : 'Allegri resta qui - è già in una grande squadra' : Quarti di Champions contro il Real Madrid: "speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real Madrid. Sarà uno scoglio importante ma non ...

SPAL-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - Mandzukic dal 1' : SPAL-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il match di questa sera tra SPAL e Juventus. Bianconeri in campo con il 4-2-3-1. Massimiliano Allegri è pronto ad allungare il suo vantaggio sul Napoli, portandosi potenzialmente a +7 in attesa dell’impegno dei partenopei nel match di domani contro il Genoa. Un +7 che potrebbe mettere […] L'articolo SPAL-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Allegri sceglie ...

Ancelotti : 'Roma - col Barca giocatela. Juventus? Allegri sa cosa fare' : Gli interlocutori sono personaggi dello sport, dell'economia, della politica, del cinema e della tv. Fra gli altri italiani invitati, ci sono anche Giuseppe Scognamiglio, vicepresidente di Unicredit ...

Allegri - il Psg si muove ma il presente è la Juventus : Dal presente al futuro: Allegri resta nel mirino del Psg , Emery è in uscita dopo il tracollo in Champions, anche se negli ultimi giorni erano schizzate le quotazioni di Luis Enrique. Lo spagnolo ...

Juventus Spal - Allegri/ Le parole del mister alla vigilia del campionato : "Pensiamo a vincere" : Juventus, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: obiettivo battere la Spal, sulla sfida col Real Madrid il tecnico mostra stimoli ed entusiasmo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:59:00 GMT)