Judo | European Cup Junior 2018 | poker di ori per Turchia e Canada a Sarajevo | l’Italia

Judo - European Cup Junior 2018 : Mattia Miceli vince a Sarajevo - quattro medaglie per gli azzurrini : Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, ospita in questo fine settimana una nuova tappa dell’European Cup Junior di Judo 2018. La prima giornata di combattimenti ha riservato ottime soddisfazioni agli azzurrini, che hanno conquistato un oro, due argenti ed un bronzo. Terzo in Ungheria lo scorso anno, il ventenne Mattia Miceli ha conquistato la sua prima medaglia d’oro a questo livello, imponendosi nella categoria 66 kg. ...

Judo - European Cup Junior 2018 : oro per Andrea Fusco a Coimbra - l’Italia chiude con undici medaglie : Seconda ed ultima giornata di combattimenti a Coimbra, tappa portoghese dell’European Cup Junior 2018, e torneo che si è confermato come molto fruttuoso per l’Italia, che ha concluso la spedizione lusitana con un bottino di undici medaglie, dopo le otto conquistate nella prima giornata. Se sabato l’oro era arrivato dal settore femminile con Silvia Pellitteri (57 kg), questa volta ad issarsi sul gradino più alto del podio è ...

Judo - European Cup Junior 2018 : Silvia Pellitteri conquista l’oro a Coimbra - otto medaglie azzurre : Prima giornata di combattimenti a Coimbra, tappa portoghese dell’European Cup Junior 2018, e torneo che si conferma come molto fruttuoso per l’Italia, che sabato ha conquistato otto medaglie. Quella del metallo più prezioso è stata appannaggio della diciottenne Silvia Pellitteri, già campionessa italiana assoluta nel 2017, e bronzo lo scorso anno nel torneo di La Coruña. L’atleta della categoria 57 kg ha sconfitto per ippon la ...

Judo - European Cup cadetti 2018 : medaglia di bronzo per Martina Lanini a Zagabria : Zagabria, capitale della Croazia, ha ospitato questa settimana una tappa dell’European Cup cadetti di Judo 2018. Dopo una prima giornata di combattimenti che ha sorriso all’Italia, grazie ad un bottino di due ori e due bronzi, le categorie di peso più elevate hanno regalato soddisfazioni minori ai colori azzurri, con una sola medaglia di bronzo conquistata. Ad avere il merito di salire sul podio è stata la sedicenne Martina Lanini, che in ...

Judo - European Cup 2018 : la Francia conquista sei medaglie d’oro a Zurigo : Seconda ed ultima giornata di combattimenti all’European Cup di Zurigo-Uster 2018, tappa svizzera del circuito continentale di Judo. Dopo le tre medaglie conquistate ieri (argento per Maria Centracchio e bronzi per Francesca Giorda ed Anna Righetti), l’Italia non è riuscita a salire sul podio nelle categorie di peso più elevate. La migliore di giornata è stata infatti Ilaria Qualizza, che ha terminato al settimo posto nella categoria ...

Judo - European Cup cadetti 2018 : Giulia Giorgi e Carlotta Avanzato trionfano a Zagabria : Zagabria, capitale della Croazia, ospita questa settimana una tappa dell’European Cup cadetti di Judo 2018. La prima giornata di combattimenti ha sorriso all’Italia, che ha conquistato due ori e due bronzi. Nella categoria 40 kg, la quattordicenne Giulia Giorgi, già terza a Follonica, è andata a prendersi la sua prima vittoria in carriera, battendo per ippon la rumena Ana Maria Valdu, l’altra azzurrina Ilenia Salfi, alla fine ...

Judo - European Cup 2018 : tre medaglie azzurre a Zurigo con Maria Centracchio - Francesca Giorda ed Anna Righetti : Prima giornata di combattimenti all’European Cup di Zurigo-Uster 2018, tappa svizzera del circuito continentale di Judo, dove l’Italia ha conquistato tre medaglie. Nella categoria 63 kg, la molisana Maria Centracchio si è issata in finale dopo aver battuto nell’ordine l’olandese Michelle Benjamins (tre shido), la francese Anaël Pannetier (ippon) e l’altra transalpina Alexia Caillon (waza-ari). Solo un ippon al ...

Judo - European Cup cadetti 2018 : la Turchia domina la tappa casalinga di Antalya : Antalya ha ospitato la tappa turca dell’European Cup cadetti di Judo 2018, torneo che ha visto il dominio della nazionale di casa. La Turchia ha infatti conquistato ben venticinque medaglie, di cui sette d’oro, precedendo nel medagliere del torneo il Kazakistan, vincitore di cinque ori, e l’Azerbaigian, che ha ottenuto un titolo. Solo tre atleti italiani hanno preso parte al torneo: Alberto Dario (73 kg) e Francesco Sanapo (90 ...

Judo - European Open 2018 : doppio oro bielorusso a Praga - delusione per Lukáš Krpálek : Seconda ed ultima giornata di combattimenti per l’European Open di Praga 2018, torneo che quest’anno ha visto impegnate le sette categorie di peso maschili. Attesissimo dal pubblico di casa, Lukáš Krpálek era il favorito per la vittoria nella categoria dei pesi massimi. Il ceco, campione olimpico nella divisione di peso inferiore, si è dovuto però accontentare della medaglia di bronzo, dopo essere stato battuto in semifinale ...

Judo - European Open 2018 : Elisa Marchiò conquista la medaglia di bronzo a Varsavia : Si è concluso domenica l’European Open di Varsavia 2018, competizione che quest’anno ha visto impegnate le sette categorie di peso femminile. A regalare l’unica medaglia del torneo polacco all’Italia è stata la venticinquenne Elisa Marchiò, che ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria +78 kg. L’azzurra ha sconfitto per ippon la padrona di casa Julia Swiatkiewicz e la ceca Markéta Paulusová, venendo ...

Judo - European Open 2018 : Augusto Meloni conquista Praga - bronzo per Emanuele Bruno. Naohisa Takato vince tra i 66 kg : Prima giornata di combattimenti per l’European Open di Praga 2018, torneo che quest’anno vede impegnate le sette categorie di peso maschili. Ad innalzare il tricolore italiano sul gradino più alto del podio è stato il ventiseienne Augusto Meloni (73 kg), già terzo nel mese di febbraio nel torneo austriaco di Oberwart, che ha così conquistato il successo più importante della sua carriera. Meloni ha subito dimostrato il suo ottimo ...

Judo - European Open 2018 : Giulia Caggiano ai piedi del podio - successi della Polonia in casa : Si è aperto sabato l’European Open di Varsavia 2018, competizione che quest’anno vede impegnate le sette categorie di peso femminile. Tra le cinque azzurre impegnate in questa prima giornata (Annarita Campese e Martina Scisciola nelle 52 kg, Giulia Caggiano e Samanta Fiandino nelle 57 kg, Martina Greci nelle 63 kg), la sola Caggiano è riuscita a raggiungere le fasi finali della competizione, classificandosi alla fine quinta. La ...

Judo - European Open Roma 2018 : Rosalba Forciniti protagonista d’inizio anno - Italia orfana dell’oro casalingo : Il PalaPellicone di Ostia ospitato nell’ultimo fine settimana il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo Italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili. Clicca qui per i risultati della prima giornata Clicca qui per i risultati della seconda giornata Il torneo capitolino ha confermato il grande ritorno di Rosalba Forciniti: la cosentina, medagliata di bronzo a Londra 2012, ha ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : l’Italia chiude con otto medaglie in Spagna : Dopo la tappa italiana di Follonica, l’European Cup Cadetti 2018 di Judo ha fatto tappa in Spagna, nella cittadina andalusa di Fuengirola, non distante da Malaga. Reduce dalle cinque medaglie conquistate nella prima giornata del torneo, l’Italia ha aggiunto altri tre metalli alla propria collezione sui tatami iberici. Il sedicenne Giovanni Zaraca, già sul podio degli Europei di categoria lo scorso anno, ha raggiunto la finale dei 73 ...