José Antonio Abreu | morto il direttore d’orchestra fondatore de El Sistema | “un sistema

(Di domenica 25 marzo 2018) Ilde El, è. Aveva 78 anni. Era il 1975 quandofondò, in un garage assieme a undici giovani musicisti, una sorta di utopico progetto pedagogico basandosi sulla storia e la pratica della musica sinfonica. L’orchestra intesa come “società ideale”, come comunità che unisce i ragazzi provenienti dalle classi socioeconomiche più disagiate; metodo innovativo di insegnamento dove la musica acquisisce il senso di emancipazione culturale. L’ingenuo ma tenace tentativo progettuale si trasformò in realtà fattuale ricevendo fin da subito nel 1976 aiuti pubblici dal governo venezuelano nel creare quello che poi è stato definito “unintegrato di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare” che ha consentito nel tempo l’accesso gratuito ai bambini alla pratica musicale per allontanarli e salvarli dalle derive di ...