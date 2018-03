Italiano scomparso a Istanbul | l' appello dei genitori alla tv turca

Turchia - Italiano scomparso a Istanbul da due settimane : indagine dei carabinieri : Nessun messaggio ai parenti né agli amici. L’ultima traccia: un volo per Istanbul e l’atterraggio nella capitale turca. A partire da quel momento, solo silenzio. Da due settimane non si hanno più notizie di Alessandro Fiori, partito da Soncino, nel Cremonese, dove vive, per poi decollare dall’aeroporto di Linate verso Istanbul. Lì si fermano le certezze. Di lui non si è saputo più nulla, non sono state avanzate richieste di riscatto. ...