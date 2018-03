Italia va agli Europei U19 | 4-3 alla Polonia

Gli Italiani a rischio povertà ora sono 18 milioni : pesano tasse e tagli alla spesa sociale : Con tasse record una spesa sociale tra le più basse d'Europa, in Italia il rischio povertà o di esclusione sociale ha raggiunto livelli di guardia molto preoccupanti. È quanto emerge dall'analisi ...

Italia Under 19 qualificata agli Europei. Polonia battuta 4-3 - tripletta di Scamacca : Una tripletta di Gianluca Scamacca permette alla Nazionale Under 19 di battere 4-3 la Polonia e di qualificarsi con un turno di anticipo alla fase finale del campionato Europeo di categoria. Dopo la ...

Calcio - i precedenti tra Italia ed Inghilterra : bilancio leggermente a favore degli azzurri - ma quante storiche battaglie! : I precedenti tra le nazionali di Calcio di Italia ed Inghilterra sono 26: gli azzurri hanno vinto dieci volte, gli inglesi otto. Tra gli otto pareggi c’è anche la sfida del 24 giugno 2012, valida per i quarti di finale degli Europei, terminata 0-0 dopo i supplementari e poi vinta dall’Italia ai calci di rigore (storico il cucchiaio di Pirlo ad Hart). Nei primi incontri la storia però era ben diversa; il primo confronto, nel 1933 finì ...

DIRETTA/ Italia-Argentina - risultato live 0-0 - streaming video Rai 1 : cosa ha sbagliato Insigne! : DIRETTA Italia Argentina info streaming video e Rai Uno: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della prestigiosa amichevole di stasera.

Argentina-Italia 0-0 LIVE - gli Azzurri per rinascere : tutti con la maglia di Astori : 1/14 LaPresse ...

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : Marco Gallo passa al comando nei Laser Standard - Mattia Camboni e Flavia Tartaglini comandano nell’RS : X : Condizioni meteo favorevoli nella seconda giornata dei Campionati Italiani di Vela delle Classi Olimpiche di Genova. Oggi i velisti sono stati accolti da temperature più miti e primaverili rispetto a ieri, e da un vento tra i 6 e i 9, più leggero rispetto ai 30 nodi del giovedì, che ha consentito quindi di portare a termine quasi tutto il programma. Non è cambiato nulla nella classe 49er dopo le quattro prove odierne. Uberto Crivelli Visconti e ...

Lotta - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa di lancio : Come per gli altri sport olimpici estivi, anche per la Lotta il 2018 segna una tappa di passaggio fondamentale in vista dei Giochi di Tokyo 2020: già quest’anno avremo indicazioni molto importanti su quali potrebbero essere i protagonisti in chiave azzurra nella rassegna a cinque cerchi che avrà luogo in terra nipponica. La stella assoluta della nazionale italiana continua a rispondere al nome di Frank Chamizo Márquez, il venticinquenne di ...

Italia : Cristante verso una maglia da titolare con l'Argentina : Secondo quanto riporta Sky Sport , in queste ultime ore sono salite le quotazioni del centrocampista dell'Atalanta Bryan Cristante per completare la mediana dell'Italia in occasione dell'amichevole di stasera contro l'Argentina ...

Italia-Argentina - azzurri in campo con la maglia per Astori 'Davide sempre con noi' : In occasione dell'amichevole di Manchester la Nazionale ricorda il difensore della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo

Matteo Salvini si smarca da Forza Italia su Paolo Romani : "Sbaglia M5S a porre veti ma anche chi si fissa su un nome" : Forza Italia tira dritto su Paolo Romani candidato alla presidenza del Senato, la Lega no. "Il M5S sbaglia a porre veti, ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome" dice Matteo Salvini, che fa il punto sull'andamento del negoziato al termine della prima votazione di Palazzo Madama. "Ognuno di noi, in questo momento deve parlare con tutti e mettersi di lato di qualche centimetro, noi della Lega ci siamo messi di lato di un ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa di lancio. Tamberi e Palmisano le certezze - si sogna con la figlia di Fiona May : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già partita, l’Italia dell’Atletica leggera proverà a essere protagonista ma la situazione non è certamente delle più rosee: il nostro movimento è in grande crisi, i risultato stentano ad arrivare e si fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. L’obiettivo è quantomeno quello di conquistare una medaglia dopo il pesantissimo zero di Rio 2016 ma le prestazioni viste agli ultimi ...