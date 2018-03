Italia | Roma | allarme nel cuore shopping romano | subito rientrato

Contromano - Antonio Albanese e l'immigrazione tra fiaba e commedia : «Un'Italia senza ironia mi fa paura» - Best Movie : ... dove Antonio riportava a casa una donna, anche se allora il moto migratorio era verso l'est Europa: a ripensarci oggi, non si può non notare quanto il mondo sia cambiato. Non ho pensato a Vesna ...

Roma - caccia a un terrorista tunisino : «L'Isis vuol fare un attentato in Italia» : A Roma è scattata la caccia a un tunisino che si teme possa avere programmato un attentato. Un allarme che riguarda un uomo già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga: la...

Italia : Senato; Romani - ritiro mia candidatura

Procura di Roma apre fascicolo sullo scandalo "Datagate" : «Possibili violazioni della privacy di utenti Italiani» : La Procura di Roma apre un fascicolo, al momento senza indagati o ipotesi di reato, sull'esposto presentato dal Codacons in relazione allo scandalo «Datagate» e il possibile...

Elezioni Presidenti Camere : Lega e Forza Italia<br>si spaccano su Romani e Bernini : La coalizione di Centrodestra vincitrice delle Elezioni del 4 marzo sembra già spaccata alla prima difficoltà che si è trovata ad affrontare, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. La lotta è soprattutto per Palazzo Madama, perché, come da accordi con il primo partito italiano, il Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio e i suoi spetta fare il nome per Montecitorio, mentre la seconda carica dello Stato sarebbe garantita a un ...

Roma dice addio all'ex EquItalia : Roma saluta per sempre l'ex Equitalia. "La gestione di tutte le attività di riscossione dei tributi locali torna al Campidoglio - scrive la sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook -. Abbiamo ...

Silvio Berlusconi - il gelo di Forza Italia su Salvini e la Bernini : 'Al Senato il nostro candidato è Paolo Romani' : 'Valuterà Silvio Berlusconi '. Quella di Matteo Salvini è una mossa 'o la va o la spacca'. La candidatura di Anna Maria Bernini di Forza Italia alla presidenza del Senato paradossalmente fa più ...

Forza Italia insiste su Romani Silvio vuole azzoppare Salvini Ecco il piano contro il leader leghista : Niente da fare. Fallisce la mediazione di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e alla terza votazione per il presidente del Senato, quando il quorum si abbasserà, Forza Italia non molla e insiste sul nome di Paolo Romani chiamando anche gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia a farlo, in base all'accordo siglato qualche giorno fa nel vertice tra i leader Segui su affarItaliani.it

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Forza Italia : “Dal terzo scrutinio votiamo Romani” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Camera : Forza Italia al Senato vota Romani : Il candidato della coalizione di centrodestra per il Senato è Paolo Romani – Roma – Forza Italia ha diffuso un comunicato. “In base agli accordi... L'articolo Camera: Forza Italia al Senato vota Romani proviene da Roma Daily News.

Matteo Salvini si smarca da Forza Italia su Paolo Romani : "Sbaglia M5S a porre veti ma anche chi si fissa su un nome" : Forza Italia tira dritto su Paolo Romani candidato alla presidenza del Senato, la Lega no. "Il M5S sbaglia a porre veti, ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome" dice Matteo Salvini, che fa il punto sull'andamento del negoziato al termine della prima votazione di Palazzo Madama. "Ognuno di noi, in questo momento deve parlare con tutti e mettersi di lato di qualche centimetro, noi della Lega ci siamo messi di lato di un ...

Roma - rivoluzione tasse in Campidoglio : sfrattata la vecchia EquItalia : La giunta di Virginia Raggi è pronta a sfrattare dal Campidoglio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'erede della vecchia Equitalia. Il dado è tratto, dicono a Palazzo Senatorio, tanto che dopo una ...

Camere - sulle presidenze sfumano gli accordi : Forza Italia insiste con Romani al Senato - M5s rifiuta di incontrare Berlusconi : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla...

Senato - Forza Italia compatto su Romani. Di Maio : «Per noi è invotabile» : Si fa ardua la strada dell’accordo fra pentastellati e centrodestra sulla presidenza delle Camere. Per uscire dallo stallo il capo politico del Movimento propone un nuovo giro di incontri