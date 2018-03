Italia | Pellegrini | ' Stufi di veder vincere gli altri'

Inghilterra-Italia - le probabili formazioni : Pellegrini e Bonaventura in rampa di lancio - chance per Verdi e Cutrone? : Diverse novità si prevedono in vista della seconda amichevole dell’Italia in terra britannica, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. A Wembley gli azzurri sfideranno martedì 27 marzo l’Inghilterra, che davanti al pubblico amico ha tutta l’intenzione di ben figurare. Il ct Gigi Di Biagio, tuttavia, intende giocarsi le proprie carte anche in vista della scelta definitiva del coach della Nazionale e spera di ...

Un po' di FIFA qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...

Italian Sportraits Awards 2018. OA Sport premia Giorgio Minisini. Canottaggio “pigliatutto” - Federica Pellegrini la “campionessa dei ragazzi” : Arte, tenacia, forza, grazia e determinazione: Giorgio Minisini, campione del mondo di nuoto sincronizzato in coppia con Manila Flamini, rappresenta tutto questo, riassumendo al meglio i valori dell’Italia nelle competizioni Sportive internazionali. Al campione iridato di Budapest è andato il primo premio Oa Sport, nell’ambito della sesta edizione dell’Italian Sportrait Awards, premio annuale organizzato da ConfSport, che si è tenuto ieri sera ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018 : Fabio Scozzoli guida la squadra Italiana. Assenti Detti - Paltrinieri e Pellegrini : Da domani si fa sul serio. L’ottava edizione del Trofeo Città di Milano sta per avere inizio e vedrà impegnati i big del Nuoto per le giornate di venerdì 9 e sabato 10 marzo, con batterie alla mattina e finali al pomeriggio (domenica 11 marzo saranno impegnati i giovani). Una presenza straniera di tutto rispetto. Assieme a Chad Le Clos, Mykhaylo Romanchuk e Benjamin Proud con Energy Standard e alla Nazionale della Repubblica Ceca, si ...

Graziella Pellegrini - pioniera delle staminali : «Ricerca Italiana bloccata dalla burocrazia» : La genovese Graziella Pellegrini è una donna di scienza, madre di due ragazze. Tra i pionieri dell'uso delle cellule staminali epiteliali nella medicina rigenerativa, professore associato di Biologia applicata all'Università di Modena e Reggio ...

FEDERICO PELLEGRINI / "I risultati delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang specchio dell'Italia" : FEDERICO PELLEGRINI, reduce dalle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang lo sciatore ha voluto dire la sua anche sul movimento sportivo nazionale in vista del futuro incerto.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:30:00 GMT)

Italia - Pellegrini out : domani lascia lo stage per un problema muscolare : Dopo i forfait di Kevin Bonifazi e Roberto Inglese, arriva anche quello di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, convocato dal ct Di Biagio per lo stage della Nazionale, lascerà domani ...

