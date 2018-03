Italia | il commissario tecnico che verrà

Il commissario di AlItalia Luigi Gubitosi : "Forte interesse - la vendita entro il 30 aprile" : "Si, i tempi sono quelli e notiamo con piacere che vi è un forte interesse nei confronti dell'Alitalia, sicuramente superiore a qualche tempo fa". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, ai microfoni di Radio Capital, confermando che "la procedura stabilita con il Ministero che ci supervisiona e con il Comitato di sorveglianza parla di un 30 aprile come una data entro cui completare la procedura di ...

Stella Egitto - la sexy attrice de 'Il Commissario Montalbano' che ha conquistato tutta l'Italia : 'Sono sempre stata una persona impulsiva, una vera testa calda. Dopo la morte di mio padre, avvenuta quando avevo solo 12 anni, ho iniziato a farmi presto certe domande e ho capito che niente è per ...

FS Italiane : vertici incontrano Tajani e Violeta Bulc - Commissario Europeo ai Trasporti : Teleborsa, - Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini , rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di FS Italiane, hanno incontrato oggi 6 febbraio 2018 a Strasburgo Antonio Tajani , Presidente del ...

Roberto Fabbricini - commissario Figc/ Chi è il nuovo uomo al comando del calcio Italiano per sei mesi : Roberto Fabbricini, commissario Figc: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:24:00 GMT)

Azeglio Vicini - morto a Brescia l’ex commissario tecnico della nazionale Italiana a Italia ’90 : È morto a Brescia all’età di 85 anni l’ex ct della nazionale di calcio Azeglio Vicini. Lo scrive il Giornale di Brescia, spiegando che l’ex allenatore è scomparso ieri nella sua abitazione. Fu il ct che guidò la nazionale al terzo posto mondiale a Italia ’90. L'articolo Azeglio Vicini, morto a Brescia l’ex commissario tecnico della nazionale Italiana a Italia ’90 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Figc - tutti gli scenari : il commissario - un “milanista” alla guida di club Italia ed il nuovo Ct : Ieri sarebbe dovuto essere il giorno dell’elezione del nuovo presidente della Figc, ma l’Assemblea non è riuscita ad esprimere una preferenza dopo ben quattro votazioni nulle e la Federcalcio sarà quindi commissariata. ‘Repubblica’ ha fatto un punto della situazione su quello che potrebbe accadere ora dopo l’ennesima giornata nera per il calcio italiano. Molto probabilmente il commissario della Figc sarà Giovanni ...

Emergenza Smog : Italia convocata dal Commissario Ue - sono 9 i Paesi problematici : Il Commissario Ue responsabile per l’ambiente, Karmenu Vella, ha invitato i ministri di 9 Stati membri, tra cui l’Italia, a riunirsi a Bruxelles martedì 30 gennaio, con l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare il grave problema dell’inquinamento atmosferico nell’Unione europea. I Paesi convocati, che si trovano ad affrontare procedure di infrazione per il superamento dei limiti concordati di inquinamento ...

Italia - Mancini si propone : “Voglio vincere da Commissario Tecnico” : Italia, Mancini si propone: “Voglio vincere da Commissario Tecnico” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mancini – “Ho un sogno: vincere da Commissario Tecnico. ciò che non ho vinto da calciatore. Un Mondiale”. Roberto Mancini apre a una sua candidatura come prossimo Commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio. INTERVISTA ...

Il Commissario tedesco alleato di Berlusconi ordina : tagliate 5 miliardi di fondi europei all'Italia : di Rosa D'Amato e Marco Zullo, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa Il Commissario europeo al Bilancio, il tedesco Gunther Oettinger, ha annunciato le linee guida della riforma della politica di coesione che verrà presentata a maggio: ci saranno tagli per il 10-15% al budget rispetto alla programmazione 2014-2020. Questo significa che alle Regioni più povere d'Europa verranno diminuiti drasticamente i trasferimenti dei fondi europei. Per l'Italia ...