calcioweb.eu

: ?? Gli #Azzurri ???? si allenano sul campo del #MCFCSportCentre in vista dell'amichevole ?? #Inghilterra vs #Italia di… - Vivo_Azzurro : ?? Gli #Azzurri ???? si allenano sul campo del #MCFCSportCentre in vista dell'amichevole ?? #Inghilterra vs #Italia di… - AAlciato : Italia, attaccanti: Belotti, Candreva, Cutrone, Chiesa, Immobile, Insigne, Verdi @SkySport - CalcioWeb : #Italia, #Belotti allo scoperto: “vi svelo cosa ho in mente per il futuro” -

(Di domenica 25 marzo 2018) L’si prepara per la seconda amichevole in pochi giorni, di fronte l’Inghilterra, il Ct Di Biagio pronto a diversi cambi, in particolar modo pronto dal primo minuto l’attaccante: “sarà una vetrina importante, più del solito – dice nell’intervista alla Rai -. Sappiamo che stadio è, e quali emozioni può portarsi dietro, per la grande storia. Saremo sotto gli occhi di tutti, anche all’estero: milioni di persone. Mi dicono che dovrei andare in una big che giochi le coppe, ma io valuto ciò che è giusto per me a 360 gradi. Non mi interessa passare a una grande squadra se poi magari non gioco o sto in panchina. Se mi muovo è per essere titolare. Io penso che l’attaccante non debba pensare solo fare gol, ma aiutare anche la squadra, perché si vince e si perde in undici, si attacca insieme e si difende insieme. Io gioco così e così dimostro quanto ci ...