Italia 18 - Salvini | ' Premier indicato dal centrodestra'

Di Maio e Salvini hanno un patto per far fuori Berlusconi e governare con Forza Italia? : “Il mio consiglio è che Berlusconi lasci la vita politica”. Questa frase, che sarebbe sfuggita a Di Maio secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica è quella che traccerebbe la strada per il nuovo esecutivo: un accordo Lega-M5s che avrebbe il via libera solo se il leader di Forza Italia si dica disposto a lasciare il partito ad un reggente. Un’ipotesi che per il quotidiano diretto da Mario ...

E così Matteo Salvini mise al muro Forza Italia Video : L'errore a monte è quello di credere che #Forza Italia possa sopravvivere al suo fondatore e leader, politicamente parlando. Stiamo parlando di un partito fondato nel 1994 con l'unico scopo di condurre #Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. Ventiquattro anni dopo, il cavaliere era consapevole che quella del 4 marzo 2018 sarebbe stata la sua ultima occasione per tornare al governo, ma su di lui pendeva la spada di Damocle di un pronunciamento della ...

AlItalia - Gubitosi : "scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà". Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal Governo entro ...

E così Matteo Salvini mise al muro Forza Italia : Inutile dire che sarebbe la morte politica di Forza Italia. Quanto accaduto non è stato proprio digerito, in primo luogo da Paolo Romani. " Salvini ha fatto le nostre veci e noi lo abbiamo permesso, ...

CAOS CENTRODESTRA/ Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia : Per la prima volta da 24 anni, Berlusconi ha subìto le mosse di un alleato. La coalizione però rimane, e può aiutare Salvini ad andare a palazzo Chigi. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio, di A. FannaSalvini vs BERLUSCONI/ Ecco le talpe (forziste) che hanno "venduto" la Bernini, di M. Maldo

Presidenza delle Camere - rottura Berlusconi-Salvini sulla Bernini (Forza Italia). E Di Maio apre : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Senato - Salvini lancia Bernini. Ecco il racconto per immagini della rottura con Forza Italia : Telefonate che si susseguono: prima Calderoli e poi Matteo Salvini, con i due che poi dialogano a lungo nell’Aula del Senato. Il leader della Lega sembra spazientito, mentre il Senatore Candiani parla a lungo con esponenti del M5S. Questo accade prima delle ore 18, quando Matteo Salvini decide di scendere nella sala stampa di Palazzo Madama per annunciare: “Abbiamo votato Bernini”. Nell’Aula del Senato a quel punto si ...

Presidenza delle Camere - scontro tra Berlusconi e Salvini. Il n.1 di Forza Italia : si rompe la coalizione : Il nuovo Parlamento Italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Silvio Berlusconi - il gelo di Forza Italia su Salvini e la Bernini : 'Al Senato il nostro candidato è Paolo Romani' : 'Valuterà Silvio Berlusconi '. Quella di Matteo Salvini è una mossa 'o la va o la spacca'. La candidatura di Anna Maria Bernini di Forza Italia alla presidenza del Senato paradossalmente fa più ...

Matteo Salvini - la bomba sul Senato : 'Votiamo la Bernini di Forza Italia'. Berlusconi e Di Maio - ora cambia tutto : 'Voteremo Anna Maria Bernini presidente del Senato già nella seconda votazione'. L'annuncio di Matteo Salvini arriva a metà pomeriggio di venerdì, dopo ore di trattative bloccate e tensione crescente. ...

Senato - Salvini : “Abbiamo votato Bernini di Forza Italia. Vediamo se M5s ha pregiudizi” : “Abbiamo votato un candidato di centrodestra, un candidato di Forza Italia: Anna Maria Bernini“. Lo ha annunciato ai microfoni del TgLa7 il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver lasciato l’aula del Senato dove è in corso la seconda votazione per il presidente. Salvini ha aggiunto: “La scelta della Lega mira a uscire dal pantano, è un gesto di responsabilità all’interno del centrodestra. Il Parlamento deve ...

Forza Italia insiste su Romani Silvio vuole azzoppare Salvini Ecco il piano contro il leader leghista : Niente da fare. Fallisce la mediazione di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e alla terza votazione per il presidente del Senato, quando il quorum si abbasserà, Forza Italia non molla e insiste sul nome di Paolo Romani chiamando anche gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia a farlo, in base all'accordo siglato qualche giorno fa nel vertice tra i leader Segui su affarItaliani.it