Isola | la moglie di Amaurys rompe il silenzio sul corna-gate in una lettera

“Alessia è terribile…”. Verissimo : parla Montrucchio. Mentre la moglie è all’Isola dei Famosi - per la prima volta Flavio dice quello che pensa veramente e delle difficoltà : “Ecco com’è vivere con lei” : Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più amate e più solide delle spettacolo. In questo momento lei è naufraga all’Isola dei Famosi e il marito sente fortemente la sua mancanza. In queste settimane ha fatto di tutto per farle arrivare il suo sostegno, è anche corso in Honduras per una dichiarazione d’amore e una bellissima sorpresa alla donna della sua vita. nell’ultima puntata di Verissimo l’attore ha parlato del ...

Isola Amaurys piange dopo il messaggio della moglie : Amaurys Perez sull’ ‘Isola dei Famosi è al centro del presunto scandalo per un rapporto s……e con Cecilia Capriotti, durante la prima settimana in Honduras. La moglie Angela Rende dice: «Se avesse voluto tradirmi, non avrebbe aspettato che arrivassero le telecamere». Non crede neanche un po’ all’ipotesi del tradimento la moglie. Per questo la moglie ha inviato direttamente al marito un regalo di compleanno ...

Teatro : La moglie saluta l´Isola : Focus sul dilemma tra scienza ed etica con "La moglie/Viaggio alla scoperta di un segreto", di e con Cinzia Spanò, per la regia di Rosario Tedesco, in tournée nell´Isola sotto le insegne del Cedac per la Stagione di prosa ...

“Non è più una XL”. Franco Terlizzi - la trasformazione all’Isola dei Famosi. Due mesi di fame nera hanno dato il risultato sperato e l’ex pugile non trattiene la gioia : “Se mi vede mia moglie mi salta addosso”. È arrivato così - con questa stazza : com’è oggi : Costanti di ogni edizione dell’Isola dei Famosi, quella in corso compresa: la fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Quest’anno abbiamo anche il canna-gate e un accanimento particolare nei confronti di Alessia Marcuzzi e Company, ma questa è un’altra storia. Anche in questa 13esima edizione ...

Ecco Flavio Montrucchio oggi. Ma ricordate com’era al Grande Fratello? Indimenticabile l’incontro all’Isola dei Famosi con la moglie - Alessia Mancini - ma riavvolgete il nastro a quando l’abbiamo conosciuto in tv : differenze? : Il pubblico dell’Isola dei Famosi non ha avuto il minimo dubbio quando ha assistito all’incontro tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: è stato uno dei momenti più intensi ed emozionanti di tutta l’ottava puntata. Alessia, ex stellina di Non è la Rai e ora naufraga, non vedeva il marito da quasi 2 mesi e, appena l’ha riconosciuto in lontananza, in lacrime si è precipitata verso di lui, che l’aspettava in ...

“Ha dormito con lei!”. Isola : rivelazione choc della moglie di Amaurys Perez. Da giorni sibila il vento del pettegolezzo : “Due naufraghi impegnati lo hanno fatto”. E adesso - come un fulmine a ciel sereno - esce fuori la verità : “Lo hanno fatto sotto le coperte” : Negli ultimi giorni gira un pettegolezzo molto scottante sull’Isola dei Famosi, in particolare sul più irreprensibile dei concorrenti. Infatti le malelingue dicono che Amaurys Perez abbia passato la notte con una concorrente già impegnata sentimentalmente e con i capelli scuri. Ovviamente la voce è arrivata anche ad Angela Rende, la moglie del pallanuotista. Contattata dalla stampa la donna ha voluto sottolineare alcuni aspetti. ...