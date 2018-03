Isola | esplode il caso corna-gate | chi sono i concorrenti che avrebbero

Isola dei Famosi - “Raptus sessuale nella notte”. Isola dei Famosi choc. Il naufrago non ce la fa più ed “esplode”. Mentre tutti dormono e c’è il silenzio più assoluto - lui assalta “lei” senza minimamente pensare alle conseguenze del suo gesto. Roba vietata ai minori (no comment) : Isola dei Famosi choc. È successo nella notte e tutti sono rimasti basiti. Una Roba assurda che sta facendo molto discutere. Ma di che stiamo parlando? Beh, diciamo che l’arrivo in Honduras della Marini ha creato un certo scompiglio. E non solo per Francesca Cipriani – con la quale si aspetta a giorni un confronto-scontro – ma anche per gli altri naufraghi. Per chi non conoscesse i trascorsi tra Francesca Cipriani e Valeria Marini, ricordiamo ...

“Non ti sopporta nessuno”. Sbam! Isola : e Alessia Mancini esplode. L’aria è tesa ma la moglie di Flavio Montrucchio è sulla via dell’esaurimento. Bastano poche parole per farle perdere le staffe e farla reagire nel peggiore modi. Mamma che roba… : Paola Di Benedetto è l’eliminata dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Vista però la scarsità di naufraghi – in tanti se ne sono andati indipendentemente dall’eliminazione – la produzione ha deciso di riammetter in gioco qualche naufrago eliminato. Se sperate di rivedere Francesco Monte o Eva Henger sull’Isola, siete fuori strada. Entrambi non hanno accettato l’invito. In compenso Paola lo ha fatto – quindi bisognerà aspettare un pochino ...

Isola - dopo il canna-gate esplode l’omofobia-gate. Craig : «Quando ho detto a Franco che ero gay - lui ha detto : “Che schifo”» : Isola dei Famosi 2018 - Franco Una nuova tempesta si abbatte sull’Isola dei Famosi 2018: dopo il canna-gate, ora si parla anche di omofobia. A muovere le accuse è Craig Warwick, il sensitivo inglese che ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un problema alla cassa toracica e che, prima a Verissimo e poi a Domenica Live, ha svelato di essere stato vittima di frasi sconvenienti uscite dalla bocca del non famoso Franco Terlizzi (qui per ...

L'Isola dei Famosi - parla Francesco Monte - la Marcuzzi esplode sui social Video : #Francesco Monte dopo essere rientrato in Italia torna ad uscire e cerca di riprendere in mano la sua vita dopo le pesanti accuse in diretta di #Eva Henger. Il settimanale Spy ha pubblicato le prime foto di Francesco in compagnia del padre. Intanto l'ormai ex naufrago si sfoga sui social e parla per la prima volta, ribadendo di non voler partecipare ad alcuna trasmissione televisiva. Alessia Marcuzzi invece sbotta sui social, manifestando la sua ...

“Francesco Monte se n’è andato”. Isola dei Famosi - esplode la bomba. Secondo indiscrezioni (autorevoli) - l’ex di Chechu - infuriato - avrebbe preso spontaneamente la decisione e sarebbe già in volo. Ma c’è anche altro che farà disperare il pubblico… : “Francesco Monte è già in volo verso l’Italia. Il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l’Isola dei Famosi nella giornata di ieri. Il motivo ça va sans dire sarebbero le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga portata all’Isola” scrive Davide Maggio sul suo sito. E continua: “La cosa surreale è che nonostante Monte abbia salutato le acque honduregne oltre 24 ore fa l’azienda di Cologno ha pensato bene ...

Stefano De Martino lascia l'Isola 2018 come inviato? Esplode il gossip dopo la videochiamata con Marcello : Stefano De Martino lascerà l'Isola 2018? Qualcuno lo sta pensando, ma noi possiamo dirvi subito di togliervelo dalla testa: l'inviato ci sembra molto contento e pieno di entusiasmo per la sua nuova esperienza, anche se sicuramente la nostalgia del suo vecchio ruolo è tanta. Ed è proprio per questo che in molti pensano che Stefano potrebbe lasciare l'Isola per tornare subito ad Amici di Maria De Filippi, dai suoi amici e colleghi che continuano a ...