Iraq | Erdogan annuncia un intervento militare contro i curdi del Pkk

Turchia - Erdogan : cacceremo i curdi dal resto di Siria e Iraq - ora puntiamo su Kobane : Dopo la conquista della città di Afrin , la Turchia è pronta ad agire militarmente per cacciare i curdi dal resto del nord della Siria e dal nord dell' Iraq . Lo ha annunciato il presidente turco, ...

Erdogan - dopo Afrin cacceremo curdi da resto Siria-Iraq : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...