Intossicati da una fuga di gas | famiglia sterminata mentre è in vacanza in Messico

Brescia - incendio in un magazzino di una casa riposo : tre Intossicati : Un incendio, scoppiato nel magazzino di casa di riposo a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano, ha causato l’intossicazione di tre persone. Al momento dell’incendio nella struttura si trovavano 60 anziani. I vigili dl fuoco stanno valutando i danni subiti dall’edificio. Ne da’ notizia il 118. L'articolo Brescia, incendio in un magazzino di una casa riposo: tre intossicati sembra essere il primo su Meteo Web.

Il figlio prepara una torta - ma è alla marijuana : Intossicati mamma e papà : La torta alla marijuana intossica mamma e papà. Una coppia friulana è rimasta intossicata ieri dopo aver mangiato un dolce alla marijuana cucinato dal figlio, ora indagato per detenzione di sostanza ...

16 studenti Intossicati per una bravata : Sospetta intossicazione da sostanza irritante in un istituto tecnico di Brescia , l'Abba Ballini. Questa mattina, sedici ragazzi, secondo le prime indicazioni dell'Areu, avrebbero mostrato difficoltà ...

Tre Intossicati - di cui uno grave nell'incendio di una palazzina a Sanremo : E' di tre intossicati, per fortuna non in pericolo di vita, tra cui una donna incinta e un militare della guardia costiera, il bilancio di un incendio divampato, verso le 13.15, in un appartamento di ...

Lampade a ultravioletti a una festa : oltre 100 Intossicati : Intossicate da Lampade a ultravioletti . Sono state dimesse nella giornata di ieri le 108 persone arrivate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma sabato notte, manifestando bruciore agli ...

Lampade a ultravioletti a una festa : oltre 100 Intossicati : Parma, 26 feb. , AdnKronos, - Intossicate da Lampade a ultravioletti. Sono state dimesse nella giornata di ieri le 108 persone arrivate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma sabato notte, ...

Lampade a ultravioletti a una festa : oltre 100 Intossicati : Parma, 26 feb. (AdnKronos) – Intossicate da Lampade a ultravioletti. Sono state dimesse nella giornata di ieri le 108 persone arrivate al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma sabato notte, manifestando bruciore agli occhi e arrossamento della cute. A renderlo noto è una nota dell’Ausl di Parma. Gli intossicati, ospiti di un hotel, avevano partecipato a una festa all’interno di una palestra messa a loro ...

Incendio in una discoteca nel Bresciano : 17 Intossicati in ospedale : Subito dopo l'allarme, sul posto sono intervenute sei ambulanze e l'elisoccorso da Brescia. L'intervento dei soccorritori è terminato verso le 5 e il locale è stato dichiarato inagibile . Desenzano, ...

Incendio in una discoteca : 700 in fuga - 69 Intossicati : Un Incendio è scoppiato poco prima delle 2 in una discoteca di Desenzano del Garda che è stata immediatamente evacuata. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri ambulanze e 118. Diciassette ...

Desenzano - incendio in una discoteca : 69 Intossicati in ospedale : Un incendio è scoppiato poco prima delle 2 in una discoteca di Desenzano del Garda che è stata immediatamente evacuata. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri ambulanze e 118. Diciassette ...

Incendio in una discoteca del Bresciano : 17 Intossicati in ospedale - : Il rogo in un locale di Desenzano del Garda, l'ArtClubDisco, poco prima delle 2. C'erano circa 700 persone: oltre alle 17 portate via in ambulanza, altre 52 si sono presentate al pronto soccorso. ...

Incendio in una discoteca del Bresciano : 17 Intossicati in ospedale : Incendio in una discoteca del Bresciano: 17 intossicati in ospedale Il rogo è scoppiato in un locale di Desenzano del Garda, dove c’erano circa 700 persone, poco prima delle 2. Oltre alle 17 portate via in ambulanza, altre 52 si sono presentate al pronto soccorso. Nessuno sarebbe in condizioni gravi Parole ...

Pasto in mensa - 35 bambini Intossicati in una scuola una trapanese : Pasto in mensa, 35 bambini intossicati in una scuola una trapanese La rabbia di una madre: “Non vogliono dire cosa sia successo, parlano di un virus” Continua a leggere L'articolo Pasto in mensa, 35 bambini intossicati in una scuola una trapanese sembra essere il primo su NewsGo.

Pasto in mensa - 35 bambini Intossicati in una scuola del Trapanese : Trentacinque scolari dell'Istituto comprensivo "Pitre' Manzoni" di Buseto Palizzolo , Trapani , sono rimasti intossicati dopo aver consumato il Pasto in mensa . I Nas dei carabinieri hanno provveduto ...