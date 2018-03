Inter scatenata sul mercato | preso de Vrij | si punta Asamoah Lo United vuole Skriniar

Censura scatenata in Cina : Xi cancella la n da Internet : Passo dopo passo si riducono gli spazi di libertà nella rossa Cina del presidente Xi Jinping. Al punto che perfino cercare su internet parole innocue come «lunga vita» o «disaccordo» viene proibito per legge. Caratterizzata fin dall'inizio, nel marzo 2013, da un progressivo rafforzamento del potere del partito comunista e da continui giri di vite nel controllo «orwelliano» della ...

Vodafone è scatenata : offre Vitamine e varie opzioni Internet ad alcuni suoi clienti : Vodafone è scatenata in questi ultimi giorni e, dopo un Happy Friday ricco di traffico dati Internet in regalo, propone alcune offerte particolari a dei clienti selezionati tramite la sezione personale dell'app. L'articolo Vodafone è scatenata: offre Vitamine e varie opzioni Internet ad alcuni suoi clienti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Calciomercato - tutte le trattative : Inter scatenata - nasce la Juve del futuro - triplo colpo Genoa - Torino e Samp attive! : Calciomercato, tutte le trattative – In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter è destinata ad essere ancora protagonista. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di regalare almeno un altro rinforzo, se non due, a Luciano Spalletti per chiudere tra le prime quattro e tornare a disputare la Champions League. Tra le priorità di Ausilio e Sabatini c’è l’acquisto di un centrocampista. Da Nanchino non arrivano ...

Calciomercato - le trattative del giorno : il caso Balotelli - via vai Roma - Inter scatenata - il Toro all’assalto : Il Calciomercato si sta accendendo dopo un inizio in sordina. In questi ultimi 10 giorni di sessione invernale, si attendono colpi di notevole spessore e già oggi ci sono state mosse degne di rilievo. L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Rafinha dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus. Non arriverà invece Ramires, con i nerazzurri che vanno alla ricerca di un esterno anzichè di un altro ...

Milan addio ufficiale - arrivano 4 milioni; Inter scatenata - cena per il nuovo 10 : Il calciomercato invernale di riparazione sta iniziando a regalare i primi 'colpi'. Le Milanesi stanno lavorando in maniera differente, con l'Inter che ha messo a segno il primo colpo mentre il Milan sembra non abbia in programma acquisti. Il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli ha dichiarato che nella sessione di gennaio il club di via Aldo Rossi opererà solo in uscita per piazzare gli esuberi. L'Inter, invece, sembra non ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. Inter scatenata : Ieri il campione del mondo di Usa '94, padre del giocatore blaugrana, è stato a colloquio con la dirigenza del Barça per chiudere la questione. I catalani vorrebbero infatti spuntare una proposta ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - si muove anche il Milan. Il Napoli aspetta Verde : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 8.46 SPAL – Dopo aver ufficializzato Kurtic, gli estensi sono ad ...