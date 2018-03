Inter | De Vrij ha detto sì Superati Barcellona e Manchester City

Inter - blitz di Sabatini a Milano : c'è il sì finale di de Vrij - piace un baby portiere : Un blitz inatteso in un periodo apparentemente calmo per il mercato italiano e in cui direttori sportivi e osservatori sono sparpagliati in tutto il mondo al seguito di nazionali e amichevoli. Il responsabile dell'area tecnica di Suning , Walter Sabatini è invece arrivato a Milano nella giornata di mercoledì per sbloccare definitivamente una delle ...

Calciomercato Inter - è fatta per De Vrij : tutti i dettagli economici - pronto un altro colpo : Calciomercato Inter, E’ fatta PER DE Vrij – Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, l’Inter è in corsa per la qualificazione in Champions League, prossime partite fondamentali. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, chiuso un importante colpo di mercato, si tratta di De Vrij. Negli ultimi giorni inserimento da parte del Barcellona ma nelle ultime ore l’Inter ha trovato l’accordo ...

Inter - De Vrij tentenna : il Barcellona si rifà sotto : Il Barcellona è tornato a bussare alla porta di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con la Lazio e quindi libero di accasarsi dove meglio crede nella prossima stagione. Il 26enne difensore ...

L'Inter del futuro prende forma : de Vrij e Strootman i colpi di mercato : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Lautaro Martinez è virtualmente un nuovo attaccante delL'Inter, mentre per Stefan de Vrij manca solo l'ufficialità e che il contratto venga depositato. ...

Inter - De Vrij più vicino. E ora assalto a Strootman : La netta vittoria del Ferraris potrebbe avere ripercussioni positive anche sul mercato. La qualificazione alla prossima Champions non è blindata, resterà probabilmente in bilico fino alla fine. Eppure ...

Inter - Ausilio : 'De Vrij? Ottimo giocatore ma non ha firmato con noi' : ... 'Firma vicina? Non parlo degli altri giocatori, ci sono opportunità di mercato e tra queste cercheremo di cogliere le migliori occasioni - conclude nell'Intervista rilasciata a Premium Sport -. L'...

Ausilio : De Vrij non ha firmato con Inter : Così Piero Ausilio, ds dell'Inter, ai microfoni di Premium sport. "Per il presidente c'è un feeling particolare, fatto di amicizia e stima, perché sta facendo benissimo. All'Olimpico per vedere ...

Inter - Ausilio : "De Vrij? Ottimo giocatore - ma non ha firmato con noi" : Queste le parole del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, Intervistato da Premium Sport , che ha aggiunto: "Ferrero ha detto che abbiamo chiesto Torreira? Il presidente è una persona con cui ...

PS - La trattativa De Vrij -Inter non è ancora chiusa - le cifre : Ebbene oggi Giammarco Menga, giornalista di Premium Sport, ha dichiarato, tramite il suo account di Twitter, che l'affare non è ancora chiuso. Mancherebbe però davvero poco, dato che l'accordo sulle ...

Inter - Skriniar : 'Se arrivasse De Vrij sarebbe positivo per noi perché è forte' : E' certamente uno dei grandi protagonisti della stagione dell'Inter di Luciano Spalletti, dopo l'Importante investimento della società nerazzurra dalla Sampdoria Milan Skriniar ha finora mostrato di ...

Calciomercato - Skriniar : «All'Inter sono felice. De Vrij? Ci aiuterà» : MILANO - "Per me sarà una partita speciale . È sempre così quando giochi contro la tua ex squadra". Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha presentato così la prossima sfida di campionato contro la ...

Inter-de Vrij - tutto fatto : il contratto è solo da depositare : Inter-de Vrij, tutto fatto: il contratto è solo da depositare Tra mille litiganti, l’Inter gode. Sono i nerazzurri a tagliare il traguardo per premi nella corsa a Stefan de Vrij, 26enne difensore centrale olandese che ha deciso di lasciare la Lazio a giugno, ultimo mese di contratto. Una perdita importante per i biancocelesti, che non […] L'articolo Inter-de Vrij, tutto fatto: il contratto è solo da depositare proviene da NewsGo.

Inter-de Vrij - la spuntano i nerazzurri : accordo ai dettagli : Inter-de Vrij- Stefan de Vrij sarà un nuovo giocatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un accordo totale con l’attuale difensore della Lazio. Mancherebbero solo pochi dettagli alla chiusura dell’operazione, la quale potrebbe essere annunciata in modo ufficiale già nelle prossime ...

Inter-de Vrij - tutto fatto : il contratto è solo da depositare : I nerazzurri hanno in mano l'olandese che lascerà la Lazio a parametro zero e devono respingere gli assalti per Škriniar