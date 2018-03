Instagram | sbarca lo shopping online | ecco come acquistare sul social

In alto i calici - e gli hashtag - : l'azienda vinicola Le Torri sbarca su Instagram : ... rivolgendosi non solo a un pubblico giovane, ma anche a tecnici del settore, agli appassionati e a tutti coloro che sono incuriositi da questo mondo '. l'azienda Le Torri , in passato si è già ...

Instagram Shopping sbarca in Italia - con tanto di borsetta : Dopo la temuta notifica degli Screenshot nelle Stories di Instagram, con la primavera arriva anche la nuova funzione Shopping. Presente in US dal 2017, l’opzione Instagram Shopping è finalmente approdata in UK, in Italia e in altri 6 paesi (Canada, Brasile, Germania, Francia, Spagna e Australia) con l’obiettivo di semplificare l’acquisto online, senza dover rinunciare a fare zapping da un profilo all’altro. L’idea da nasce da un semplice dato di ...