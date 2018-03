Indiana Jones | nuovo film saga al via

Cinema : Indiana Jones - nuovo film della saga al via : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nel futuro di Steven Spielberg - Indiana Jones 5 e West Side Story? : Il 2018 è cominciato in quarta per Steven Spielberg, che ha The Post e Ready Player One in uscita a breve (rispettivamente in sala dal 1 febbraio e dal 29 marzo) e potrebbe avere già altro in cantiere, per l’esattezza due grandi progetti: Indiana Jones 5 e il remake del musical West Side Story. Secondo Deadline, il regista da un paio d’anni avrebbe messo gli occhi su Chris Pratt per rilanciare il franchise dell’archeologo più ...