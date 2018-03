Incendio in azienda imballaggi plastici nel Torinese - monitora l'Arpa : Incendio in azienda imballaggi plastici nel Torinese, monitora l'Arpa Le fiamme hanno coinvolto i circa 5mila metri quadri della struttura di Pianezza e hanno provocato una nube nera visibile in tutta la provincia. Ancora da chiarire le cause del rogo. Al lavoro vigili del fuoco e Arpa per scongiurare un disastro ...

Torino - maxi Incendio distrugge azienda di recupero imballaggi : paura per la nube nera : Il rogo si è sviluppato intorno alle 04:30 della mattina di domenica 25 marzo nei capannoni della Omnia Recuperi di strada Signagatta 37, a Pianezza. Oltre 17 mezzi dei vigili dei fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non ci sono feriti o intossicati, ma potrebbe esserci allarme ambientale. Indagini de carabinieri sulle cause.Continua a leggere

Torino - Incendio distrugge azienda di recupero imballaggi plastici : Un incendio ha distrutto a Pianezza, nel Torinese, i capannoni della Omnia Recuperi, ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi plastici. Le fiamme hanno divorato circa 5mila quadri ...

Incendio in un'azienda chimica : operaio ustionato nel Milanese : Il 36enne è stato portato in codice verde a Magenta. Da valutare eventuali fuoriuscite di gas tossici

Como - esplosione ed Incendio in un'azienda chimica Video : Nel primo pomeriggio del 7 febbraio, un'esplosione con conseguente incendio in un silos di solventi ha scatenato un vero inferno di fuoco, gas e fumo nella citttadina di Bulgarograsso, vicino a Como, in un'azienda che si occupa di rifiuti speciali, precisamente la Ecosfera s.r.l. Il silos in questione è uno dei dodici serbatoi verticali contenenti solventi chimici e la sua esplosione ha prodotto un tale boato che è stato sentito a chilometri di ...

Como - esplosione azienda chimica a Bulgarograsso/ Video Incendio : Fontana - "servono più risorse" : esplosione azienda chimica a Bulgarograsso: incendio nel Comasco, colpita la ditta Ecosfera che tratta rifiuti speciali, diversi feriti. Un operaio in codice rosso(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:18:00 GMT)

Esplosione con Incendio in una azienda nel Comasco : diversi feriti - tre sono gravi : Sale a tre operai feriti gravemente, portati in codice rosso rispettivamente al Sant’Anna di Como, all’ospedale di Legnano e all’ospedale di Varese, il bilancio dell’Esplosione di un serbatoio dell’azienda chimica di Bulgarograsso specializzata nel trattamento di rifiuti industriali....

Lombardia - esplosione con Incendio in un’azienda di rifiuti speciali : 6 feriti : Un’esplosione che ha originato un incendio si è verificata nel primo pomeriggio all’interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. Sei le persone soccorse dal 118, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Al momento sono al lavoro sul posto varie squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silos che ha poi preso ...

Incidenti sul lavoro - Incendio in un'azienda chimica nel Milanese : sei dipendenti in ospedale : L'impianto produce turboemulsori. Sono stati gli stessi lavoratori a spegnere le fiamme immediatamente. Accertamenti sul tipo di sostanze sprigionate

Incendio a Lumezzane - azienda va a fuoco : gli ultimi aggiornamenti : Incendio a Lumezzane, nel Bresciano. Le fiamme sono divampate ieri sera alle industrie Sil-Saleri Italo di via Ruca, un'azienda specializzata nella produzione di sistemi di raffreddamento per auto. Al momento -...