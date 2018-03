Incendio a centro commerciale di Kemerovo | 69 dispersi di cui 40 bambini

Siberia - Incendio in un centro commerciale : numerose vittime - almeno quattro sono bambini : Siberia, incendio in un centro commerciale: numerose vittime, almeno quattro sono bambini Drammatico bilancio di un incendio scoppiato in un centro commerciale della Siberia: almeno sei le vittime, tra cui 4 bambini, trenta feriti e duecento evacuati. Molti hanno saltato giù dalle finestre per non morire soffocati. In corso indagini delle autorità locali.Continua a leggere […]

Incendio forse doloso in centro di ricerca su sementi : DuPont Pioneer è uno dei maggiori produttori di semi Ogm al mondo. Nel centro di Pessina Cremonese si sperimentano ibridi di girasole, mais, soia e altri cereali. Ancora non è stata appurata l'...

25 persone sono morte per un Incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku - in Azerbaijan : Venticinque persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku, in Azerbaijan. L’incendio è iniziato intorno alle 6 di mattina ora locale (in Italia erano le 3 di mattino) in un reparto di ricovero per i The post 25 persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku, in Azerbaijan appeared first on Il Post.

Brescia - Incendio in centro sociale : per i militanti è un attacco fascista : Brescia, incendio in centro sociale: per i militanti è un attacco fascista A fuoco una pila di libri accatastata al centro di una stanza. Intanto a Torino scontri al corteo. Continua a leggere L'articolo Brescia, incendio in centro sociale: per i militanti è un attacco fascista sembra essere il primo su NewsGo.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Brescia : Incendio doloso nel centro sociale Magazzino 47 (23 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: l'Europa è spaventata per il rischio delle elezioni italiane. Irricevibile il ricorso di Milano contro Amsterdam. Arriva il freddo. (23 febbraio 2018).(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:18:00 GMT)

Stanotte qualcuno è entrato nel centro sociale di Brescia “Magazzino 47” e ha appiccato un Incendio : Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio c’è stato un incendio doloso al centro sociale Magazzino 47 di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni qualcuno sarebbe entrato all’interno del centro sociale, avrebbe ammucchiato dei libri al centro di una The post Stanotte qualcuno è entrato nel centro sociale di Brescia “Magazzino 47” e ha appiccato un incendio appeared first on Il Post.

Paura in centro a Napoli : Incendio sul pianerottolo - evacuato palazzo : incendio al quarto piano di una palazzina, in via Sedile di Porto, nel centro storico di Napoli dove, improvvisamente, ha preso fuoco il pianerottolo. Le fiamme hanno cominciato a divampare poco dopo ...

