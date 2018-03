Incendi in impianti di recupero - allarme dei Verdi : 110 roghi nel 2017 : Incendi in impianti di recupero, allarme dei Verdi: 110 roghi nel 2017 L'ultimo caso, in ordine cronologico, ha interessato una ditta di imballaggi plastici vicino a Torino, Angelo Bonelli e Claudia Mannino parlano di "strategia criminale" e chiedono un intervento più incisivo del governo Parole ...