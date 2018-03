optimaitalia

: In #Furore 2 sarà Franco a morire? Anticipazioni 25 marzo - OptiMagazine : In #Furore 2 sarà Franco a morire? Anticipazioni 25 marzo - sara1983h : RT @furorefiction: ?? DOMANI TORNA FURORE 2 ?? La busta misteriosa Sarà davvero la chiave di tutto? ? Commentate qui sotto ?? #AresFilm #F… - LauraCarrese : RT @furorefiction: ?? DOMANI TORNA FURORE 2 ?? La busta misteriosa Sarà davvero la chiave di tutto? ? Commentate qui sotto ?? #AresFilm #F… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Nuova puntata per2 che, ad un passo dal gran finale, potrebbe trovare in Frano la sua vittima designata. Il giovane rischia grosso nella puntata che andrà in onda oggi, 25, su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa, e tutto per via di Giovanna e la sua voglia di verità.Nelle ultime puntate, Giovanna era riuscita ad ottenere un altro indizio da Giordano. Il cameriere dell’Hotel Regina, in punto di morte, ha rivelato alla giovane un altro indizio su Anna e su quanto è accaduto 20 anni prima.Ancora una volta la giovane ha trovato inuna spalla su cui piangere ma anche qualcuno di cui fidarsi per fare luce sul passato di Anna ma tutto questo sta mettendo in crisi l'uomo che adesso inizia a mettere in discussione la verità fornita dal perfido Calligaris.Quest'ultimo continua a sviare le indagini sulla morte di Vito ma questo non impedisce a Marisella di provare ...