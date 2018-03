In estate potrebbe arrivare il Sony Xperia XZ2 Tablet da 8 e 10 pollici

Facebook Watch : in estate potrebbero arrivare i video con le notizie : Stando alle ultime indiscrezioni, il team del popolare social network Facebook avrebbe in progetto di rilasciare video con le news per Facebook Watch L'articolo Facebook Watch: in estate potrebbero arrivare i video con le notizie proviene da TuttoAndroid.

Il Nokia 8 Pro e il Nokia 9 potrebbero essere lanciati in estate : Stando a nuove indiscrezioni, HMD Global avrebbe ancora qualche smartphone interessante da lanciare quest'anno: stiamo parlando di Nokia 8 Pro e Nokia 9 L'articolo Il Nokia 8 Pro e il Nokia 9 potrebbero essere lanciati in estate è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Portal - lo smart speaker di Facebook potrebbe debuttare in estate : Lo streaming video potrebbe essere presto un elemento cardine di Facebook. Un display da 15 pollici potrebbe confermare tale orientamento. Ad ogni modo Facebook non dovrà lasciare nulla al caso, al ...

Apple Music potrebbe superare Spotify negli USA già dalla prossima estate : lo streaming è diventato il mezzo principale attraverso il quale gli utenti fruiscono di Musica, con il 62% di introiti provenienti da servizi come Spotify ed Apple Music. Fonte: The Verge