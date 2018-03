In Australia trionfa Vettel

F1 - Australia : Vettel trionfa nel primo Gp. Poi Hamilton terzo Raikkonen : Alle sue spalle il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton partito dalla pole position con la Mercedes, precedento l'altra Rossa condotta da Kimi Raikkonen, scattato al suo fianco sempre in ...

F1 - GP Australia 2018 - risultati gara : Safety Car Virtuale - vittoria reale… Vettel soprende Hamilton e trionfa a Melbourne! : F1, GP Australia 2018, risultati gara: L’attesa è finita! Si spengono i semafori e prende il via il campionato mondiale di Formula 1 2018… Hamilton è il super favorito per la vittoria ma le Ferrari hanno il passo per competere. Anche le Red Bull sembrano poter essere della partita, sebbene Ricciardo parta dietro. F1,GP Australia 2018. Il via del GP Australia 2018 (Foto: twitter.com/f1) F1, GP Australia 2018, risultati gara: ...

Formula 1 : GP Australia - trionfa Vettel! Ferrari e Mercedes sono già in fuga : Sebastian Vettel su Ferrari ha vinto il Gran Premio d'Australia sul circuito di Melbourne, prima prova del campionato del Mondo 2018 di Formula Uno. Il pilota tedesco, sul traguardo finale, ha preceduto l'inglese Lewis Hamilton; terza l'altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. HAMILTON VOLA SUBITO - Pronti via e tutto ...

F1 - ordine d’arrivo - risultato e classifica GP Australia 2018 : APOTEOSI FERRARI! Trionfa Sebastian Vettel - 3° Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il tedesco ha Trionfato sfruttando al meglio la strategia studiata a tavolino da una grandiosa Ferrari che è così riuscita a battere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Kimi Raikkonen: due Rosse sul podio al termine di una gara fantastica. Quarto Dani Ricciardo, quinto Fernando Alonso, solo sesto Max ...

Formula 1 - : Vettel trionfa in Australia : 8.44 Sebastian Vettel (Ferrari) si aggiudica il Gp di Australia,gara di apertura del Mondiale.Il tedesco precede il britannico Lewis Hamilton (Mercedes).Kimi Raikkonen, splendido terzo, completa il successo della casa di Maranello.Quarto Ricciardo, poi Alonso e Verstappen. Hamilton, partito in pole, va subito al comando.Al 20° giro l'iridato torna ai box per il cambio gomme.Vettel passa in testa che mantiene anche dopo il suo pit stop.Lotta ...

Surf - Quiksilver Pro Gold Coast 2018 : trionfa l’Australiano Julian Wilson - eliminato nelle prime fasi Leonardo Fioravanti : Prima tappa della World Surf League 2018 e grandi emozioni per gli appassionati della tavola, in cerca dell’onda giusta, nella Quiksilver Pro Gold Coast in Australia. E’ arrivato il successo nel primo appuntamento del tour mondiale per l’australiano Julian Wilson che ha avuto meglio in una finale tutta “aussie” su Adrian Buchan. Il vincitore è stato autore di una prova quasi perfetta aperta con un 9.93 e rafforzata ...

Australia - Melandri e Ducati trionfano in Gara 1 : Australia, Melandri e Ducati trionfano in Gara 1 Marco Melandri trionfa in Gara 1 in Australia aggiudicandosi il gradino più alto del podio nel primo round stagionale del mondiale Superbike 2018 Continua a leggere L'articolo Australia, Melandri e Ducati trionfano in Gara 1 sembra essere il primo su NewsGo.

VIDEO Marco Melandri trionfa in gara-1 in Australia. Highlights Mondiale SuperBike 2018. Ducati in estasi : Marco Melandri è tornato alla vittoria nel Mondiale SuperBike! Il ravennate, in sella alla Ducati, ha trionfato nella gara 1 del Round d’Australia e inizia nel migliore dei modi la corsa verso il titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della gara vinta da Marco Melandri sul circuito di Phillip Island. (foto Lorenzo di Cola) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : tra le donne trionfa l’Australia sulla Nuova Zelanda : Conclusa a Sydney la seconda tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in finale l’Australia si impone sulla Nuova Zelanda con il netto punteggio di 31-0. Al terzo posto il Canada, che batte la Russia per 40-12. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Francia, che batte per 19-5 la Spagna. Il settimo posto è per l’Irlanda, che batte 19-10 gli USA. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Sydney tra le donne trionfa l’Australia sulla Nuova Zelanda : Conclusa a Sydney la seconda tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in finale l’Australia si impone sulla Nuova Zelanda con il netto punteggio di 31-0. Al terzo posto il Canada, che batte la Russia per 40-12. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Francia, che batte per 19-5 la Spagna. Il settimo posto è per l’Irlanda, che batte 19-10 gli USA. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si ...

FEDERER TRIONFA AGLI AustraliaN OPEN/ Incoraggia Cilic e ringrazia la moglie : “Senza Mirka avrei già smesso” : Roger FEDERER batte Marin Cilic e TRIONFA AGLI AUSTRALIAN OPEN: è il 20 slam in carriera, è il tennista più grande di tutti? Vince perché non vive per il tennis, ma lo "ringrazia"(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:04:00 GMT)

Federer trionfa agli Australian Open/ Da Philippoussis a Cilic - i 20 infilzati da Re Roger nelle finali Slam : Roger Federer batte Marin Cilic e trionfa agli Australian Open: è il 20 Slam in carriera, è il tennista più grande di tutti? Vince perché non vive per il tennis, ma lo "ringrazia"(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:50:00 GMT)

FEDERER TRIONFA AGLI AustraliaN OPEN/ 20esimo Slam : Roger vince perché non vive per il tennis : Roger FEDERER batte Marin Cilic e TRIONFA AGLI AUSTRALIAN OPEN: è il 20 Slam in carriera, è il tennista più grande di tutti? vince perché non vive per il tennis, ma lo "ringrazia"(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:58:00 GMT)

Australian Open 2018 / Wozniacki trionfa in finale - Halep si arrende : finalmente lo Salm : Diretta Australian Open 2018, finale Halep Wozniacki: info streaming video e tv, la danese conquista il titolo Slam al Melbourne Park per la prima volta in carriera(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:14:00 GMT)