huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettera anonima all'ambasciata di Tunis… - Silvestro52 : RT @HuffPostItalia: Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettera anonima all'ambasciata di Tunis… - RomaPulita : RT @HuffPostItalia: Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettera anonima all'ambasciata di Tunis… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Daanonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, è emersa la sua intenzione di compiere atti dinel nostro Paese. Da sabato i carabinieri sono sulle tracce di, ha 41 anni, più volte arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. I militari dell'Arma lo cercano ama anche in altre città italiane. Sulle ricerche c'è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una serie di accertamenti per rintracciare ilche avrebbe manifestato l'intenzione di compiere una serie di attentati nel centro della Capitale, prendendo di mira bar, siti turistici, centri commerciali e metropolitana.l'allerta, è scattato immediatamente il dispositivo di sicurezza con il coinvolgimento anche delle altre forze dell'ordine impegnate nella prevenzione anti.La foto segnaletica del 41enne, ...