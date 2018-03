Il senso del Sud per la sinistra

Fezzi e il futuro della cooperazione : 'Non servono 'capi' ma senso di aggregazione. Ci siamo impantanati? Altri sono affogati' : Vedo in giro molti profeti impegnati ad immaginare il futuro della cooperazione, e a fornire ricette per tornare ad essere punto di riferimento dell'economia e della società trentina. Anche i ...

"Nell'attuale situazione non ha più senso un Tavolo di Coordinamento sul Tunnel del Tenda" : ... la provincia di Cuneo non continui ad essere penalizzata, e i suoi cittadini e le sue aziende smettano di essere destinatari di promesse non mantenute e attoniti spettatori di spettacoli ...

"Non ha più senso portare avanti il Tavolo di coordinamento per i lavori del tunnel di Tenda" : "Il coordinamento - precisa il presidente Luca Chiapella - era nato nel tentativo di dare voce ad un territorio che, pur ansioso di vedere terminare un'opera fondamentale per l'economia locale, il ...

Il senso delle donne per la scienza : Anche Cédric Villani, il matematico del governo Macron, ha aderito all’iniziativa lanciata dalla Foundation L’Oréal e dall’Unesco che si chiama Male Champions for Women in Science, in cui si invitano gli uomini non solo a non mettere i bastoni tra le ruote alle donne scienziate, ma ad incoraggiarle e aiutarle. È solo l’ultimo capitolo di una lunga (e bella) storia in cui, nel corso di vent’anni sono stati assegnati ...

David di Donatello - Napoli protagonista tra Spielberg e il “dissenso comune” delle donne : Steven Spielberg, le donne e il loro “dissenso comune”, e Napoli quale città protagonista assoluta spalmata fra diversi film premiati (Ammore e malavita, 5 David fra cui miglior film, Napoli velata e Gatta Cenerentola con 2 ciascuno, La tenerezza con uno). Ecco i vincitori del 62° David di Donatello, il primo dell’era Piera Detassis in qualità di presidente e direttore artistico dell’Accademia. Con la celebre frase di Louis-Jean Lumière (“Il ...

David 2018 nel segno delle donne. Tutti con le spillette di Dissenso Comune - Cinema - Spettacoli : Il Cinema italiano si ritrova per celebrarsi ma anche per dare un segno forte di coesione. A un mese e venti giorni dalla lettera delle attrici di Dissenso Comune , alle lavoratrici del Cinema si ...

Ricerca : l’obesità spegne il senso del gusto : L’obesità riduce il numero delle papille gustative sulla lingua, ‘spegnendo’ il senso del gusto. Lo ha scoperto uno studio sui tupi, condotto dalla Cornell University e pubblicato su ‘Plos Biology‘. I Ricercatori hanno evidenziato che le cavie obese hanno circa il 25% in meno di papille gustative rispetto agli esemplari sani. Precedenti studi avevano dimostrato che l’aumento di peso può ridurre la sensibilità ...

Royal Wedding - arriva il consenso ufficiale della Regina Elisabetta - : In una lettera inviata al Consiglio privato di Sua Maestà, la sovrana ha espresso la sua personale approvazione al matrimonio tra Meghan Markle e Harry, "il suo amato nipote"

PSICO-SETTA MACROBIOTICA/ Quando vengono banditi pane e salame si perde il senso della vita : Sono finiti sotto inchiesta il guru del cibo macrobiotico, Mario Piranesi, e alcuni suoi collaboratori. Le vittime erano persone fragili e manipolate.

Moscovici difende tetto del 3% al deficit. Regola di buon senso : Il commissario ha anche ricordato che il debito pubblico "è un fardello" che pesa sull'economia e via via che diventa più pesante sull'erogazione di servizi ai cittadini. "Ogni euro al servizio del ...

Moscovici difende tetto del 3% al deficit. "Regola di buon senso" : Il commissario ha anche ricordato che il debito pubblico "è un fardello" che pesa sull'economia e via via che diventa più pesante sull'erogazione di servizi ai cittadini. "Ogni euro al servizio del ...

Moscovici risponde a Salvini : "Il tetto del 3% è buon senso". E tranquillizza "Italia partner affidabile" : Allo stesso tempo il commissario ha provato a tranquillizzare gli animi dopo che ieri il ministro dell'Economia aveva riferito le preoccupazioni che avrebbe espresso lo stesso Moscovici in seno all'...

Moscovici : 'Il tetto del 3% è regola comune e di buon senso' : 'Lascio che i responsabili politici si facciano le loro opinioni, la regola del 3% è una regola comune, penso che sia una regola di buon senso che permetta che si assicuri che il debito pubblico si ...

Moscovici a Salvini : tetto del 3% - regola di buon senso : ... commenta Moscovici, ricordando che si tratta di "un Paese al cuore della zona euro" e che dopo la Brexit "sarà la terza economia dell'Ue nel suo complesso. Tra noi ci sono cosi' tanti legami ...