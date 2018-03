Il Segreto | puntate spagnole | il piano di Emilia e Alfonso

Il Segreto - anticipazioni puntate settimanali dal 26 al 30 marzo 2018 : Nuovi appuntamenti con Il Segreto durante la prossima settimana. Da lunedì 26 al 30 marzo 2018 ci accorgeremo di un sentimento di cui si parlerà molto negli episodi a venire. Prudencio incontrerà Julieta e sarà immediatamente preso dalla giovane. Il fratello Saul prova amore per la donna che ha affrontato ed affronterà ancora brutti momenti, che succederà a Puente Viejo? anticipazioni Il Segreto: appuntamenti con l’amore Saul e Prudencio, ...

Il Segreto - anticipazioni : puntate dal 26 al 30 marzo 2018 : Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le vicende che ci attendono nella settimana compresa dal 26 al 30 marzo 2018. Ecco nel dettaglio...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 marzo 2018 : Julieta tiene testa a Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018: è guerra tra Francisca e Julieta. Prudencio propone di appiccare un incendio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta salva Prudencio che rischia di annegare! Mauricio chiede a Fe di indagare sui segreti di Nazaria! Le condizioni di salute di Camila peggiorano di giorno in giorno! Il fratello di Saul ha un piano per sgomberare gli ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : il matrimonio di Julieta : L’arrivo di Julieta a Puente Viejo ha scombussolato non poco i compaesani. Inoltre la giovane, che è amata da tutti, ha contro di lei Francisca. Quest’ultima, come sempre, si intrometterà sui sentimenti della dolce ma testarda madre di Ana, la figlia morta. Per lei organizzerà un matrimonio. anticipazioni Il Segreto, il matrimonio di Juleta Dal suo arrivo a Puente Viejo Julieta ha avuto molti problemi. Come sappiamo è stata amata dai ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 30 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018: Prudencio incontra Julieta e se ne innamora senza sapere che Julieta è la stessa ragazza della quale è innamorato suo fratello Saul. Francisca non tarda a presentarsi in pasticceria per minacciare Candela e Severo. Onesimo e Hipolito ne escogitano una nuova facendo infuriare Dolores. Beatriz non si arrende: va alla locanda e pretende un chiarimento con Matias. ...

Il Segreto - anticipazioni settimanali : puntate dal 19 al 23 marzo 2018 : Eccoci con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto, precisamente a quelle che vanno dalla settimana dal 19 al 23 marzo 2018. Che novità porteranno gli spoiler della soap spagnola? Hernando oramai è chiaro che ha seri problemi economici ed Aquilino ne approfitterà. Arrivato come ricco imprenditore per entrare in società con il Dos Casas, in realtà si dimostrerà molto diverso. anticipazioni Il Segreto: ecco chi è Aquilino Aquilino, ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 19-23 marzo 2018 : Camila ha un malore! Un gradito ritorno! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 marzo a venerdì 23 marzo 2018: Camila sta per morire? Nuovi scontri tra Julieta e Francisca! Un ritorno… Anticipazioni Il Segreto: Candela ritorna a Puente Viejo! Marcela si risveglia! Hernando vessato dai problemi economici! Camila sviene, Saul e Julieta portano avanti la loro relazione segreta senza farsi scorgere da Francisca! Amori impossibili, bugie, inganni e false ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018: Aquilino, pur sapendo che Hernando ha dei problemi economici, sembra corteggiare Beatriz. Hernando e Camila ritengono che questa amicizia possa fare solo bene alla ragazza, che sta affrontando un difficile momento dovuto al suo amore impossibile per Matias. Marcela, poco a poco, si sta ristabilendo. Saul sembra innamorato di Julieta, ma suo fratello non approva ...

Il Segreto puntate spagnole : Francisca fucilata? Ecco la decisione finale Video : La notizia della fucilazione di Francisca ha sconvolto i telespettatori de #Il Segreto, che sono rimasti con i fiato sospeso. Da una settimana infatti i fan iberici della #Soap opera aspettano le anticipazioni ufficiali, nelle quali si scoprira' il destino della nobildonna. L'attesa è finita, Ecco che cosa ha deciso l'Assemblea in merito all'esecuzione della Montenegro. Il Segreto anticipazioni spagnole: la sorte di Francisca Montenegro, ...

Il Segreto - puntate spagnole : una grave minaccia per Francisca : Anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Donna Francisca in pericolo Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì pomeriggio. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Donna Francisca verrà minacciata dal suo nuovo capomastro. L’uomo prenderà il posto del fidato Mauricio. Graciano Larraz, questo il nome del nuovo capomastro, è un uomo instancabile, ligio al dovere ma non accondiscendente come Mauricio. Difenderà la ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : sensi di colpa per Prudencio : Ritornano per voi le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto e mostreranno che cosa succederà a Puente Viejo. Ricordando che le puntate spagnole sono trasmesse in anticipo, rispetto a quelle italiane, durante i prossimi mesi assisteremo ai notevoli sensi di colpa da cui saranno oppressi Prudencio ed anche altri, per la morte della piccolo Ana. anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio si sente in colpa Purtroppo i nodi vengono al ...

Maria torna al Segreto : da Cuba a Puente Viejo - anticipazioni sulle nuove puntate : Maria torna al Segreto da Cuba? A Puente Viejo ci saranno altri problemi da risolvere: credeva di aver ritrovato la serenità dopo quello che è successo con suo padre Severiano, ma invece si aprirà un nuovo periodo che la renderà inquieta e che riguarderà Francisca Montenegro in prima persona. Sappiamo tutti come è stato il rapporto fra Francisca e Maria del Segreto: nonostante tutto quello che ha subìto, la ragazza non riuscirà a ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 12 al 16 marzo 2018 : Julieta sarà aiutata da Emilia, come mostrano le anticipazioni il Segreto della prossima settimana. Le puntate della soap iberica che vedremo da lunedì 12 a venerdì 16 marzo 2018 ci faranno conoscere la nuova arrivata a Puente Viejo. La donna si farà amare da tutti nel paese iberico, ma come sappiamo donna Francisca l’umilierà. anticipazioni Il Segreto: Emilia invita Julieta alla locanda A Puente Viejo arriverà, come sappiamo, una nuova ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 12-16 marzo 2018 : è amore a prima vista tra Saul e Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 marzo a venerdì 16 marzo 2018: Saul incontra Julieta e ne resta folgorato! Matias chiude con Beatriz! Anticipazioni Il Segreto: tra Julieta e Saul è magia! Anche i Dos Casas apprendono della relazione clandestina tra Matias e Beatriz! Aquilino sempre più pericoloso e subdolo. Gli Ortega e la Uriarte hanno in comune un doloroso passato… Scelte difficili, amori ...