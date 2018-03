Il Segreto | Mariana era incinta | Nicolas arrestato

“Voi non sapete…”. Il Segreto - verità choc su Mariana Castañeda. Quella perdita dell’amata protagonista che ha sconvolto tutta Puente Viejo : Un omicidio. Il sangue che scorre. Poi le lacrime e la voglia di vendetta. Sale la tensione a Puente Viejo dove ormai è guerra tutti contro tutti. Amici che diventano nemici. Tradimenti e false promesse, e un dato ineluttabile, la morte di Mariana Castañeda che ha gettato nello sconforto Nicolas, Alfonso e tutti i protagonisti del Segreto. Mariana che, nonostante la scomparsa, continua ad essere uno dei punti nodali della storia. Mentre ...

Il Segreto : la verità shock su Mariana Castaneda Video : Anticipazioni shock dalle trame spagnole de #Il Segreto di Puente Viejo. Nelle puntate iberiche, si sono riaperti alcuni capitoli chiave della #Soap opera che sembravano ormai morti e sepolti, tra i quali quello riguardante la morte di Mariana Castaneda. Il Segreto: L'arresto di Nicolas Ortuno per omicidio Dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto [Video], sappiamo che il caso Mariana Castaneda è stato riaperto. Proprio quando le ferite di ...

Nicolas uccide l'assassino di Mariana (Dos Caras) : anticipazioni future Il Segreto : Nicolas uccide l'assassino di Mariana (Dos Caras)! Sarà un evento inevitabile. La morte della moglie sarà un dolore con cui il fotografo imparerà a convivere e ci riuscirà solo grazie a Juanita, sua figlia, e a quegli amici che non lo tradiranno mai: Emilia e Alfonso, dopo aver pensato che era stato lui l'omicida di Mariana, cambieranno idea e non lo abbandoneranno mai più. Nemmeno quando finirà in carcere. Purtroppo sarà impossibile per Nicolas ...

Nicolas uccide l'assassino di Mariana (Dos Caras) : anticipazioni future Il Segreto : Nicolas uccide l'assassino di Mariana (Dos Caras)! Sarà un evento inevitabile. La morte della moglie sarà un dolore con cui il fotografo imparerà a convivere e ci riuscirà solo grazie a Juanita, sua figlia, e a quegli amici che non lo tradiranno mai: Emilia e Alfonso, dopo aver pensato che era stato lui l'omicida di Mariana, cambieranno idea e non lo abbandoneranno mai più. Nemmeno quando finirà in carcere. Purtroppo sarà impossibile per Nicolas ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Nicolas uccide l'assassino di Mariana : Quando l'Ortuño scoprirà della gravidanza di Mariana, offuscato dalla rabbia, colpirà a morte il suo assassino.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Nicolas uccide l'assassino Mariana : Quando l'Ortuño scoprirà della gravidanza di Mariana, offuscato dalla rabbia, colpirà a morte il suo assassino.

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Nicolas uccide l’assassino di Mariana : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Mariana incinta quando è morta, Nicolas uccide Dos Caras Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che Nicolas commette un gesto inaspettato dopo aver scoperto che Mariana era incinta quando è morta. Ricordiamo che la giovane Castaneda ha perso la vita qualche tempo fa, a causa di un uomo che era […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Nicolas uccide l’assassino di Mariana proviene ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Mariana prima di morire aveva un mistero - ecco quale Video : Un consueto appuntamento dedicato alla #Soap opera iberica “Il Segreto [Video]”, scritta dall’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di coinvolgere il pubblico. E’ in arrivo una clamorosa novita' dalla Spagna, perché le ultime anticipazioni annunciano che Mariana Castaneda prima di morire ha fatto una rivelazione scioccante. La tragica morte della moglie di Nicolas Se te questo sceneggiato da quando va in onda sulla rete Mediaset, vi ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Mariana prima di morire aveva un mistero - ecco quale : Un consueto appuntamento dedicato alla soap opera iberica “Il Segreto”, scritta dall’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di coinvolgere il pubblico. E’ in arrivo una clamorosa novità dalla Spagna, perché le ultime anticipazioni annunciano che Mariana Castaneda prima di morire ha fatto una rivelazione scioccante. La tragica morte della moglie di Nicolas Se seguite questo sceneggiato da quando va in onda sulla rete Mediaset, vi ricordiamo che ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : NICOLAS uccide l’assassino di MARIANA e viene arrestato! : Tristi novità in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: stando a quanto si apprende dalle anticipazioni riportate dal portale web Cultura En Serie, NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) verrà arrestato con l’accusa di omicidio. Per comprendere meglio questo fondamentale passaggio della storia, è quindi necessario spiegarvi che cosa sta effettivamente accadendo nella penisola iberica… Come abbiamo avuto modo di anticipare in ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Mariana al centro della scena : Come ogni soap che si rispetti, anche il Segreto torna a parlare dei suoi protagonisti. Noi oggi lo facciamo segnalandovi qualche anticipazione proveniente dalla spagna. Ovviamente, lo ricordiamo, in spagna le puntate sono molto più avanti di quelle italiane. Ma andiamo al sodo, cosa succederà? Nicolas Ortuno dovrà affrontare la morte della sua amata Mariana, vi consiglio di continuare la lettura, se desiderate saperne il motivo. anticipazioni ...

Mariana è viva davvero? Anticipazioni spagnole Il Segreto su quello che nasconde : Mariana è viva al Segreto? Anticipazioni spagnole che sorprendono! Ormai tutti i cittadini di Puente Viejo si sono messi l'anima in pace: quella cara ragazza è passata a miglior vita e non ritornerà più; ma il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e Mariana Castañeda potrebbe sorprendere tutti ritornando nel paesino. Si è dunque riaperto il caso sulla morte di Mariana e il primo a essere informato di questo è stato Nicolas, che non si sarebbe ...

Mariana è viva davvero? Anticipazioni spagnole Il Segreto su quello che nasconde : Mariana è viva al Segreto? Anticipazioni spagnole che sorprendono! Ormai tutti i cittadini di Puente Viejo si sono messi l'anima in pace: quella cara ragazza è passata a miglior vita e non ritornerà più; ma il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e Mariana Castañeda potrebbe sorprendere tutti ritornando nel paesino. Si è dunque riaperto il caso sulla morte di Mariana e il primo a essere informato di questo è stato Nicolas, che non si sarebbe ...

Mariana è viva : SHOCK AL Segreto! Ecco cosa è successo : Mariana è viva al Segreto? Anticipazioni spagnole che sorprendono! Ormai tutti i cittadini di Puente Viejo si sono messi l'anima in pace: quella cara ragazza è passata a miglior vita e non ritornerà più; ma il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e Mariana Castañeda potrebbe sorprendere tutti ritornando nel paesino. Si è dunque riaperto il caso sulla morte di Mariana e il primo a essere informato di questo è stato Nicolas, che non si sarebbe ...