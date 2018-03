Il ritorno dell’Isis | nuovo terrore in Francia In Italia allarme bomba alla Rinascente e

laragnatelanews

(Di domenica 25 marzo 2018) Se qualcuno pensava che ildell’Isis fosse ormai pian piano scemato si dovrà ricredere. Laresta sempre nel mirino, colpita da unattentato solo venerdì scorso a Trèbes. Roma ha rafforzato le sue misure di sicurezza dopo aver ricevuto nella notte una lettera anonima, recapitata all’ambasciatana a Tunisi, dove si parla di un possibile attentato terroristico nella Capitale. Lui è Atef Mathlouthi, tunisimo 41enne, sospettato di essere un islamista radicale. Grande attenzione alle diverse manifestazioni religiose che ci saranno nella settimana per la Pasqua. Oggi pomeriggio a Roma è stata dilagante la paura avvenutaper unche ha provocato la chiusura delle due sedi romane a via del Tritone e Piazza Fiume. I controlli hanno poi dato esito negativo, finendo quindi in un falso, dopo aver sparso però paura tra i ...