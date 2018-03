"Il patronato in piazza per la tutela del cittadino" : Roma, 24 mar. , Adnkronos/Labitalia, - "Oggi siamo in 150 piazze d'Italia e in queste piazze vogliamo parlare coi cittadini del diritto alla tutela, un diritto che spesso non è conosciuto e troppo ...

“Il patronato in piazza per la tutela del cittadino” : Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi siamo in 150 piazze d’Italia e in queste piazze vogliamo parlare coi cittadini del diritto alla tutela, un diritto che spesso non è conosciuto e troppo spesso si disperdono i diritti”. Così Morena Piccinini, presidente nazionale dell’Inca Cgil, parla con Labitalia in occasione della giornata nazionale della tutela individuale, promossa dall’Inca oggi in molte città ...