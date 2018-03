Il parto social della Ferragni e la gelida fine della migrante respinta

ilfattoquotidiano

: Migrante incinta respinta al confine: muore in ospedale dopo il parto - SkyTG24 : Migrante incinta respinta al confine: muore in ospedale dopo il parto - Pinucciosono : Ferragni è stato un parto per tutti quanti visto come hai scassato le palle sui social (Sabino) - MarinaArmanni : RT @sailorbowie: Chiara Ferragni, influencer che è diventata milionaria grazie ai social, carica un paio di foto del suo parto e di suo fig… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Una cosa voglio subito chiarirla: accostare la gioia radiosa di Chiarae ladi Beauty, nigeriana abbandonata dalla gendarmeria francese alla stazione di Bardonecchia nonostante gravidanza avanzata e malattia terminale, mi fa orrore. Non ci sono colpe per una vita gonfia di fortune, non c’è stata fortuna per una donna gonfia di vita. Sono storie semplicemente distanti che non c’entrano tra loro ma c’entrano con noi perché dicono chi siamo, oggi. Parlano di me, che nelle prime righe di questo pezzo non ho sentito l’esigenza di specificare chi fosse Chiaramentre ho inserito un lungo inciso per chiarire di Beauty. Parlano di noi e ci dicono di un’Italia che fa di tutto per abbruttirsi. Faccio un discorso qualunquista che però a me pare innegabile: centinaia di critiche alla, silenzio distratto per Beauty. E l’umanità? Siamo tutti figli di una madre, ...