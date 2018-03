Il Papa sferza i giovani | Gridate

adnkronos

: RT @Adnkronos: .@Pontifex_it sferza i giovani: 'Gridate' - nandopagliara : RT @Adnkronos: .@Pontifex_it sferza i giovani: 'Gridate' - MennaFini : RT @Adnkronos: .@Pontifex_it sferza i giovani: 'Gridate' - BinaryOptionEU : .Pontifex_it sferza i giovani: 'Gridate' -

(Di domenica 25 marzo 2018)Francesco: non fatevi manipolare, non rimanete zitti. Il monito allegenerazioni arriva nel corso della celebrazione della messa in piazza San Pietro in occasione della ...