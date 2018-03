Il Papa lancia Sos ai giovani : 'Non fatevi manipolare ribellatevi' : Cari giovani, sta a voi la decisione', 'se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se il mondo tace vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi ...

Wind lancia due promozioni interessanti per la festa del papà : Wind approfitta della festa del papà per lanciare due promozioni interessanti. La prima offerta riguarda uno sconto sul prezzo di listino di Huawei Mate 10 Pro. La seconda si chiama invece All Inclusive Celebration 30 ed è una promo che al prezzo di 10 euro al mese un pacchetto interessante formato da ben 1000 minuti, 500 SMS e 30 GB di internet. L'articolo Wind lancia due promozioni interessanti per la festa del papà proviene da TuttoAndroid.

Papa Francesco : lanciato il trailer del film di Wim Wenders : Diffuso in anteprima sul sito Vatican News - nel quinto anniversario del pontificato - il trailer di 'Papa Francesco. Un uomo di parola', che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 18 maggio. Si tratta ...

Papa Francesco : lanciato trailer del film di Wim Wenders - Il trailer : Il progetto, infatti, ruota attorno ad un lungo dialogo col Pontefice che si sofferma su diversi temi offrendo risposte alle principali sfide globali del mondo contemporaneo: la morte, la giustizia ...

Clicca per pregare Papa Francesco lancia la app per i fedeli : Roma «La messa non si paga, la messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito». Papa Francesco è molto chiaro e torna su un argomento affrontato già in un'altra occasione, bocciando senza se e senza ma il cosiddetto «tariffario» per le celebrazioni. Specialmente quelle in onore dei defunti. «Nessuno e niente è dimenticato nella preghiera eucaristica ha osservato Bergoglio nell'udienza ...

Il Papa lancia un appello agli artisti - con l'arte difendete la natura e i più poveri : ... mediante i vostri talenti e attingendo alle fonti della spiritualita' cristiana a promuovere una cultura dell'incontro, a costruire ponti tra le persone, tra i popoli, in un mondo in cui si ...

De Luca jr lascia - M5S rilancia : 'E adesso se ne vada anche il papà' : 'Il figlio assessore l'abbiamo fatto fuori. Ed è solo l'inizio di una più ampia opera di repulisti. Non ci basta che i De Luca siano fisicamente fuori dalle istituzioni. Vogliamo che se ne vadano ...

MotoGp – Rinnovo Valentino Rossi - papà Graziano si sbilancia! : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro di Valentino Rossi. Nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di papà Graziano, intervistato da Radio Sportiva: “Perchè Valentino dovrebbe rinnovare con la Yamaha per una sola stagione? Se farà un altro contratto sarà di altre due stagioni secondo me, come ha sempre fatto in carriera, negli ultimi 3 anni Valentino è migliorato come ...

Papa Francesco/ "Siti mi accusano di eresia? Non li leggo ma prego per loro". E lancia nuovo 'Motu proprio' : nuovo 'Motu proprio' Papa Francesco: 'no pensionamento automatico a 75 anni per Cardinali e Vescovi'. 'Non leggo siti che mi danno dell'eretico'.

Papa Francesco/ “Siti mi accusano di eresia? Non li leggo ma prego per loro”. E lancia nuovo ‘Motu proprio’ : nuovo "Motu proprio" Papa Francesco: "niente pensionamento automatico a 75 anni per Cardinali, nunzi curiali, Vescovi". Decide Bergoglio, "non leggo siti che mi danno dell'eretico"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:52:00 GMT)

Antisemitismo in Europa - il Papa lancia l'allarme : 'Il pericolo è l'indifferenza' : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - L'Antisemitismo dilaga in tutta Europa. I sondaggi indicano un aumento del fenomeno e Papa Francesco lancia l'allarme, 'il nemico contro cui lottare non e' ...

Centrodestra : Berlusconi lancia Galliani - Cesaro indagato per voto di scambio e i condannati Rinaldi e Papatheu : I volti dell’azienda, quelli del pallone come Adriano Galliani, una ex candidata a Miss Italia, e poi Luigi Cesaro, già blindato nonostante l’accusa di voto di scambio alle ultime elezioni regionali. Ma anche Franco Rinaldi, condannato nel processo ‘Corsi d’oro’ e imputato nel processo ‘Matassa’ per corruzione elettorale. Oppure Urania Papatheu, manager catanese condannata in primo grado per sperperi nella ...

"Profughi come ebrei?" - prete rilancia post contro Papa : "A me sto fatto che Papa Bergoglio e ora anche la Bonino su La 7 paragonino i presunti profughi agli ebrei nei lager mi fa girare parecchi i maroni". Così recita il post che un parroco bolognese ha ...

Ciro - morto a 16 anni sui binari : non è suicidio. 'Forse un incidente'. Il papà : 'Lo hanno lanciato dal finestrino del treno' : Dal papà di Ciro Ascione, Salvatore, un'ipotesi choc sulla morte del figlio, il 16enne ritrovato morto sui binari della linea ferroviaria nei pressi di Casoria, hinterland di Napoli. 'Non è stato un ...