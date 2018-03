Il Papa | basta intrighi e calunnie | portano a condannare senza scrupoli

Giallo di Pescara - la mamma di Ale scrive al Papa : “Basta vendetta nella mia famiglia” : Alessandro Neri, per tutti 'Ale', 29anni è stato trovato cadavere lo scorso 9 marzo nelle campagne pescaresi. Il giovane è stato ucciso con due colpi di pistola. Gli inquirenti non escludono la pista familiare.Continua a leggere

Giallo di Pescara - la mamma di Ale scrive al Papa : “Basta vendetta nella mia famiglia” : Giallo di Pescara, la mamma di Ale scrive al Papa: “Basta vendetta nella mia famiglia” Alessandro Neri, per tutti ‘Ale’, 29anni è stato trovato cadavere lo scorso 9 marzo nelle campagne pescaresi. Il giovane è stato ucciso con due colpi di pistola. Gli inquirenti non escludono la pista familiare.Continua a leggere Alessandro Neri, per tutti […]

PIETRELCINA - Papa FRANCESCO DA PADRE PIO/ Diretta streaming video - l'omelia : "Non basta un Mi piace" : PAPA FRANCESCO in visita nei luoghi di San PADRE Pio: Diretta streaming video, le celebrazioni e gli incontri a PIETRELCINA e San Giovanni Rotondo.

PIETRELCINA - Papa FRANCESCO DA PADRE PIO/ Diretta streaming video - l’omelia : “Non basta un Mi piace” : PAPA FRANCESCO in visita nei luoghi di San PADRE Pio: Diretta streaming video, le celebrazioni e gli incontri a PIETRELCINA e San Giovanni Rotondo in Puglia. Il mistero delle stimmate(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:07:00 GMT)

'Basta stolto pregiudizio contro di me e Papa Francesco' - Ratzinger - : Città del Vaticano, 12 mar. , askanews, I libri sulla teologia presentati oggi dalla Libreria editrice vaticana 'mostrano a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filosofica e ...

Benedetto XVI difende Papa Francesco/ Lettera di Ratzinger “basta stolto pregiudizio su Bergoglio non-teologo” : Benedetto XVI difende Papa Francesco in una Lettera: Ratzinger scrive, “basta con lo stolto pregiudizio per cui Bergoglio sarebbe privo di formazione teologica, non è così"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:19:00 GMT)

Ratzinger : «Basta con stolto pregiudizio contro Papa Francesco» | : Benedetto XVI: Bergoglio «è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica», c’è «continuità interiore tra i due pontificati»

Ratzinger : «Basta stolto pregiudizio contro Papa Francesco» | : Il Papa emerito: Bergoglio «è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica», c’è «continuità interiore tra i due pontificati»

Ratzinger difende Papa Francesco : "Basta con lo stolto pregiudizio su Bergoglio. C'è continuità tra il mio pontificato e il suo" : I volumi della collana "La Teologia di Papa Francesco" presentati oggi "mostrano a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento". Lo dice in un messaggio il Papa emerito Benedetto XVI."Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto ...

Il Papa ai sacerdoti : Basta fare pagare le Messe per i morti : Le Messe, anche e soprattutto quelle in onore dei defunti, sono e devono essere gratuite: Papa Francesco lo ricorda con severità, in un nuovo affondo contro la pratica di fare pagare le celebrazioni eucaristiche, specialmente in suffragio delle anime dipartite."Il sacrificio di Cristo è gratuito- ha spiegato il Santo Padre nel corso dell'udienza generale - Niente e nessuno è dimenticato nella preghiera eucaristica. La Messa non si ...

Siria - Ong : 'Tregua violata - bombe su Ghouta. Almeno 7 morti' - Il Papa : 'Basta violenza' : Il grido del Santo Padre - "Cessi subito la violenza in Siria", è l'esortazione di Francesco per un Paese "in cui la guerra si è intensificata". Il Papa chiede che "sia dato accesso agli aiuti ...

'Con il Papa per difendere Gerusalemme. E basta ostacoli - fateci entrare in Europa' : Voglio ringraziarlo per quella nostra telefonata su Gerusalemme, in seguito alla quale Papa Francesco non ha perso tempo e ha diffuso a tutto il mondo cristiano un giusto messaggio", ha detto Erdogan ...

Recep Tayyip Erdogan alla vigilia della visita a Roma : "Con il Papa per difendere Gerusalemme. E basta ostacoli - fateci entrare in Europa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conferma che il riconoscimento statunitense di Gerusalemme come capitale di Israele sarà il tema dominante dei colloqui domani con Papa Francesco e, alla vigilia dello storico incontro in Vaticano, ringrazia il Pontefice per i suoi sforzi per proteggere lo 'status quo' nella Città santa. "Dopo la dichiarazione di Trump, contraria alla legge internazionale, ci siamo parlati. Voglio ...

Papa a leader politici - basta corruzione : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 1 FEB - Il Papa ha messo in guardia sulle conseguenze della corruzione e ha esortato a denunciarne i mali. Lo ha fatto nell'edizione di febbraio de 'Il video del Papa' ...