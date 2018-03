Il Papa ai giovani | Gridate | non fatevi manipolare

Papa : “Con gli intrighi si condannano gli altri” | Ai giovani : “Gridate” : Papa : “Con gli intrighi si condannano gli altri” | Ai giovani : “Gridate” Celebrazione in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme Continua a leggere

Papa - no a intrighi. A giovani - gridate! : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Intrighi e calunnie portano a condannare gli altri "senza scrupoli". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa della Domenica delle Palme. "Crocifiggilo!" non è "un grido ...

Domenica delle Palme - Papa Francesco ai giovani : “Vogliono farvi tacere - voi gridate” : Papa Francesco si rivolge soprattutto ai giovani in occasione della celebrazione della Domenica delle Palme , che apre la settimana santa: "Sta a voi la decisione se farvi tacere o meno". E sul sacrificio di Gesù sulla Croce afferma: "Crocifiggilo non è un grido spontaneo, ma montato, costruito, che si forma con il disprezzo, con la calunnia, col provocare testimonianze false".Continua a leggere

Papa Francesco esorta i giovani a gridare : Città del Vaticano, 25 mar. , askanews, 'Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Molti modi di anestetizzarli e addormentarli perché non facciano 'rumore', perché non si ...