Il mondo del cricket è sconvolto per una scorrettezza inammissibile : Il mondo del cricket, legatissimo al rispetto delle regole come delle tradizioni, è scosso dalla scorrettezza del capitano dell'Australia, costretto a ritirarsi dopo essere stato beccato mentre tentava di strofinare la palla di gioco con del terriccio per rendere la traiettoria imprevedibile. È accaduto sabato, nella terza giornata del Test Match contro il Sudafrica. Il capitano Steve Smith e un altro giocatore, Cameron ...

LIVE Biathlon - Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA : si chiude la stagione - duello Kuzmina-Makarainen per la Coppa del mondo : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Mass Start di Tyumen, ultime prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

LIVE Biathlon - Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA : si chiude la stagione - duello Kuzmina-Makarainen per la Coppa del mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Mass Start valide per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 da Tyumen, in Russia. La giornata odierna farà calare il sipario sulla stagione del grande Biathlon: nonostante questo, mancano ancora le ultime sentenze, gli ultimi verdetti. A partire dalla lotta per la Coppa del Mondo femminile: in classifica generale, Anastasiya Kuzmina e Kaisa Makarainen sono divise da una manciata di ...

Le innovazioni contrattuali nel mondo della scuola : a Gela seminario della Cgil : In vista delle elezioni per il rinnovo delle RSU , Rappresentanze sindacali unitarie, del comparto scuola, che si terranno nelle giornate del 17-18-19 Aprile 2018, si è svolta oggi, 23 marzo 2013, ...

Salto con gli sci - Coppa del mondo 2018 : Kamil Stoch chiude in bellezza a Planica : È bastato un primo Salto sublime per mettersi nelle condizioni di poter festeggiare il bottino pieno: il polacco Kamil Stoch ha vinto l’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci, che si è disputata sul trampolino HS 240 di Planica, in Slovenia. Dopo aver fatto la differenza nella prima serie, nella seconda ha pagato condizioni non certo agevoli che in ogni caso lo hanno portato ad ottenere il successo ...

Snowboard - Coppa del mondo 2018 : le classifiche finali del big air. Vittorie per l’austriaca Anna Gasser e per lo statunitense Chris Corning : La vittoria finale nella classifica di Coppa del Mondo di Snowboard, nella specialità del big air è andata allo statunitense Chris Corning tra gli uomini ed all’austriaca Anna Gasser tra le donne. Nella classifica maschile, alle spalle dell’americano, che ha trionfato con 1800 punti, frutto di un primo ed un secondo posto in cinque tappe, si è piazzato Yuri Okubo: il nipponico si è attestato a quota 1500. Terzo posto per ...

Symphony of the Seas - la nave da crociera come una città - la più grande del mondo : Ieri è stata finalmente consegnata la #nave da #crociera Symphony of the Seas prodotta dal cantiere Stx France di Saint Nazaire. Stiamo parlando non di una nave comune, ma di una vera e propria città ...

TV - Rai5 : “Lo strabiliante mondo delle piante” - la riproduzione : Senza l’aiuto di insetti e piccoli animali, la riproduzione delle piante non sarebbe possibile. Lo spiega il secondo episodio della serie in prima visione “Lo strabiliante mondo delle piante”, in onda domenica 25 marzo alle 21.15 su Rai5. L’energia prodotta dalle piante attraverso il nutrimento viene utilizzata anche per organizzare la propria vita sessuale. Ma poiché gli organismi vegetali non sono in grado di muoversi, per mettere in ...

Snowboard - Coppa del mondo Quebec City 2018 : nel big air Emil Zulian si ferma ai piedi del podio : Stava per chiudersi col botto la stagione dello Snowboard italiano, nella specialità park & pipe: nell’ultima gara del big air stagionale Emil Zulian ha sfiorato, mancandolo per soli 75 centesimi di punto, il podio a Quebec City, centrando comunque un ottimo quarto posto. Al sesto posto invece si è classificato l’altro azzurro in gara, Nicola Liviero. Ad imporsi nella gara maschile è stato il canadese Max Parrot, con il punteggio ...

Sci freestyle - Silvia Bertagna nella storia! Ha vinto la Coppa del mondo di Big Air - prima volta leggendaria : Silvia Bertagna ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Big Air, disciplina di sci freestyle (non olimpica)! L’azzurra, grazie al secondo posto ottenuto nell’ultima tappa a Quebec City (Canada), è riuscita a sopravanzare in classifica la svizzera Giulia Tanno per soli due punti e a trionfare (solo tre prove in calendario). Un risultato davvero incredibile per la 31enne che in carriera aveva vinto soltanto la tappa di Moenchengladbach nel ...

mondomotori : il mondo delle moto e dei bolidi in Fiera a Vicenza : È stato inaugurato questa mattina la 10edizione di mondomotori SHOW, il salone dei motori e della bici organizzato da Italian Exhibition Group , IEG, , che si terrà in Fiera di Vicenza fino a domani, ...

Coppa del mondo - Elisa Meneghini vince nel corpo libero a Doha. Podio azzurro dopo quasi 2 anni : L'ultima medaglia vinta in Coppa del Mondo dalle azzurre, invece, risaliva al 26 giugno ad Anadia: Vanessa Ferrari conquistò il bronzo proprio al corpo libero. Lara Mori invece - accompagnata in ...

La Sapienza di Roma è la prima università al mondo in Scienze dell'antichità : L'università della capitale è inoltre tra le prime cinquanta al mondo per Scienze archivistiche e librarie, Fisica e Astronomia e Scienze Naturale. A essere premiata è la tradizione umanistica dell'...

'Ora della Terra' - in tutto il mondo luci spente per salvare il Pianeta : La 'ola' è partita dalle Fiji e fa il giro del mondo con monumenti ed edifici istituzionali spenti per 60 minuti