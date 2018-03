Il mio ' 68 | una svolta e una maturazione epocali

Elena Santarelli contro le critiche di una follower : "Non voglio pietà né consigli su mio figlio" : Da quando ha scoperto della malattia di suo figlio Giacomo, Elena Santarelli ha scelto di condividere quanto sta accadendo alla sua famiglia sui social. La showgirl ha deciso di sfruttare la sua notorietà per sensibilizzare il pubblico e essere di supporto per chi vive la sua stessa esperienza. Dopo l'ultima critica gratuita sui social la Santarelli ha detto basta. Una sua follower infatti l'ha accusata di non rispondere ai messaggi di ...

“Non sei più mio padre” di Eva Cantarella : nessuna cultura si è generata da se stessa : “Fa’ il soldato, monta la guardia, provvedi a te stesso con il tuo salario. Tuo padre lascialo vivere. E visto che sei bellicoso, volatene a combattere in tracia” ? “Gli uccelli” Aristofane, vv. 1360 – 1369 “Non sei più mio padre” di Eva Cantarella, edito Feltrinelli nel 2015, è un volume che nasce per […]

Gigi Buffon : “Polemiche sul mio ritorno? Siamo uno strano Paese. La mia ultima partita? Una serata felice” : Gigi Buffon torna in azzurro dopo le lacrime versate nella triste notte di San Siro, quella della mancata qualificazione ai Mondiali. Ci sarà ancora lui tra i pali nell’amichevole di domani contro l’Argentina. Oggi il nostro capitano si è presentato in conferenza stampa e si è subito difeso contro le polemiche sul suo ritorno: “Siamo uno strato Paese, far sorgere una polemica simile sulla mia persona dopo che sono 25 anni che ...

Meghan Markle e Principe Harry : luna di miele al risparmio : Meghan Markle e il Principe Harry partiranno alla volta dell'Irlanda poco dopo il matrimonio previsto per il 19 maggio. Secondo l' Independent sarà il primo viaggio all'estero della coppia, quasi una ...

Alessandra Mussolini - "Non perdono mio marito per le baby squillo"/ Una donna senza filtri : Alessandra Mussolini, ospite domani 21 marzo nella nuova puntata di "Belve", parla dello scandalo-squillo che ha visto coinvolto il marito e torna ancora sul suo rapporto col nonno Benito...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:48:00 GMT)

Il "premiolino" di Bruxelles alla Francia che non ha fatto nessuna riforma economica : E ti pareva, si direbbe a Roma. La Commissione europea ha consegnato all'indebitatissima Francia, "championne des dépenses publiques en zone euro", campionessa europea di spesa pubblica (quasi il 57% del pil) - come ri/conferma in un paper recente François Ecalle, ex magistrati della Corte dei Conti e ora animatore del think thank Fipeco (Finances publiques et économie) - un certificato di buona condotta contabile.Parigi, a ...

UNA VITA/ Cayetana alla resa dei conti : rischia di finire in manicomio? (Anticipazioni 19 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 17 marzo: Cayetana finirà in manicomio dopo avere aggredito Ursula? Celia e Felipe mettono le cose in chiaro sul loro matrimonio.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 00:15:00 GMT)

'mio figlio ha perso il posto per una papera come quella di Donnarumma' : Genesio '61 Gentile Genesio, al bar sport non si parla d'altro. Non solo i milanisti, ma i tifosi di calcio in generale puntano il dito contro il giovane Donnarumma , reo di avere compromesso il ...