Il mare dei salmoni

A Cattolica 'Stessa Spiaggia e Stesso mare' - ma con Casadei di Riccione : Scherzi a parte ho diversi spettacoli in cantiere, che attendono solo di essere rappresentati nel prossimo autunno». Nicola Luccarelli

“Li abbiamo in dotazione…”. Isola dei famosi - il naufrago spiattella tutto in diretta tv. Panico in studio - Alessia Marcuzzi cerca di riparare - ma il danno è fatto : la sparata che fa tremare il reality : Proseguono le indagini di Striscia la Notizia sull’Isola dei famosi. Dopo il polverone sollevato da Eva Henger con il canna-gate, e le conferme di alcuni naufraghi (Massimo Ceccherini, Giulia Calcaterra e Samantha De Grenet) sul giro di droga che ci sarebbe in Honduras durante i giorni precedenti l’inizio del reality show, il telegiornale satirico è tornato sullo scottante tema del ”cibo”. Nella puntata di giovedì ...

Elezioni dei Presidenti di Camera e Senato<br>Trattative ancora in alto mare : La partita sulle presidenze di Camera e Senato sembra ancora lunga e incerta, anche se domani già si vota. Oggi, infatti, dopo il nuovo vertice del Centrodestra che ha dato lo stesso risultato di ieri, ossia la convergenza di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sulla candidatura di Paolo Romani come Presidente del Senato, è presto arrivata, via Facebook, la replica del leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha scritto:"Nelle ultime ore notiamo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane - piene dei corsi minori e stato del mare al largo : “Per la prima parte della giornata di giovedì 22 marzo permane ancora una situazione di mare da molto mosso fino ad agitato al largo, con un’altezza d’onda sino a 3 metri proveniente da nord est. Il persistere della criticità idrogeologica Gialla è dovuta all’attuale fragilità del territorio ed alle condizioni di saturazione dei suoli, nonché al graduale scioglimento della neve nelle zone medio-montane e collinari. Nelle ...

La bufala dei francesi che si predono il mare della Sardegna : Gira da parecchio tempo e negli ultimi giorni è stata riproposta sia da Matteo Salvini che da Giorgia Meloni: non è vero The post La bufala dei francesi che si predono il mare della Sardegna appeared first on Il Post.

“È successo al matrimonio - giuro”. Stefano De Martino - sei serio? Indietro il nastro al gran giorno con Belen. Voi direte che non è possibile - che l’inviato dell’Isola dei Famosi sta scherzando. E invece no : tutto vero (amarezza) : “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi”. Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato ...

Agrigento - mareAmico : recuperata l’auto nel dirupo della Scala dei Turchi [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Norcia - sequestrato il centro polivalente di Boeri. L’amarezza del sindaco e dei cittadini : “La sofferenza non è scritta nelle norme” : Non rabbia, ma soprattutto amarezza e delusione. È quella che si respira a Norcia, nel totale silenzio, dopo il sequestro preventivo del centro polivalente ‘Norcia 4.0’ – realizzato dall’architetto Stefano Boeri e inaugurato nel giugno 2017 per restituire alla cittadinanza un centro di aggregazione dopo il sisma – nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Spoleto. “Sono rispettoso delle istituzioni e del lavoro ...

Protesta dei conducenti a noleggio Un adesivo per fermare gli abusivi : Un adesivo per distinguersi dagli abusivi e per dare modo ai clienti di non correre il rischio di trovarsi su un'automobile non sicura, non adeguatamente assicurata e con autisti e un servizio non ...

Apreamare resta italiano : il cantiere dei super gozzi scorporato dalla vendita di Europa Investimenti agli inglesi : NAPOLI - Le grandi manovre in atto nel mondo dell'alta finanza non modificheranno l'assetto societario di Apreamare, che non passa in mani inglesi, come si era ipotizzato dopo la vendita...

In ricordo dei martiri castellammaresi trucidati durante la repressione sabauda : Un momento di ricordo "dei martiri castellammaresi trucidati durante la repressione sabauda del 3 gennaio 1862" e la visita del presidente dell'associazione culturale "Parlamento delle Due Sicilie-...

"Come in mare così in terra" : la preghiera per le vite dei migranti : '26 - come in mare così in terra' è, quindi, un inedito progetto collettivo per rileggere una delle più drammatiche pagine di cronaca dello scorso anno, riflettere su una delle più urgenti emergenze ...

Addio accordo Lega-M5s - Salvini cerca dei «responsabili» per formare un governo : «Facciamo parte di una coalizione e io sono abituato a mantenere le promesse e la parola. Quindi ragioneremo con la nostra coalizione, che è quella di centrodestra». Matteo Salvini, che ha portato la Lega al 18 per cento (alle precedenti elezioni del 2013 era al 4,1), manda in frantumi gli scenari di un governo Lega-M5s. Vincitore delle elezioni nel centrodestra, è riuscito a superare anche Forza Italia, considerato fino a pochi giorni fa ...

FRANCESCA CIPRIANI - TOPLESS IN mare ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Il ballo in acqua con incidente (quasi) hot : FRANCESCA CIPRIANI, TOPLESS in MARE ALL'ISOLA dei FAMOSI: l'ex Pupa si slega da Bianca Atzei e regala uno show bollente nelle acque honduregne: come sarà punita?(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:53:00 GMT)