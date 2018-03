Il logo nel mondo dello sport

Falso dietologo smascherato e denunciato dalla Guardia di Finanza - operava nel centro di Pescara : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato un soggetto, T.M. un cinquantanovenne della provincia di Chieti, per esercizio abusivo della professione medica, in particolare di dietologo nutrizionista, e sequestrato lo studio ove operava. Il sedicente professionista, privo di titolo abilitante, riceveva i suoi clienti in uno studio, nel centro di Pescara. Tanti gli ignari pazienti, alcuni dei ...

Il monologo di Paola Cortellesi ai David : Noi donne discriminate anche nel lessico... : Paola Cortellesi ha aperto la 63ª edizione dei David di Donatello, gli 'Oscar' del cinema italiano. Introdotta dal conduttore Carlo Conti, l'attrice romana ha portato sul palco degli studios di ...

GUARESCHI/ Nel Crocifisso verità e dialogo vanno sempre insieme : In GUARESCHI l'esperienza e il rapporto con la realtà hanno sempre il primato rispetto alle idee e alle teorie. Chi ragiona meglio di tutti è il "Cristo dell'altare". SARA GRECO MORASSO(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 06:09:00 GMT)GUARESCHI/ Don Camillo a fumetti, la fede (vera) non è mai stata così "facile", int. a D. BarziGUARESCHI/ Così la Cia e i comunisti italiani tolsero l'Oscar al film su don Camillo, di E. Bandini

Lega-M5s : dialogo per governo e presidenze Camere. Ma si alza lo scontro nel centrodestra : Salvini: 'Un esecutivo coi 5 Stelle? Niente è impossibile, perché no?' Per Grillo serve un governo per il futuro con chi condivide una visione e non per le poltrone -

I Retroscena di Blogo : Cristina Parodi verso la conferma nella domenica di Rai1 (che cambierà) : Senza traccia e senza tracciati sono in corso in questi giorni negli ex corridoi dorati della televisione, pubblica e non, le difficili preparazioni dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Giungono gli echi di ciò che sta per succedere nella televisione di domani e prima che l'inchiostro sbrodoli sui fogli bianchi vergati dai dirigenti preposti a questo non facilissimo incarico, qui su TvBlog, cerchiamo di dire quello che ...

Cardinale Karl Lehmann è morto/ Il motto del teologo ed ex vescovo di Magonza : “state saldi nella fede” : È morto il cardinal Karl Lehmann, ex Arcivescovo di Magonza e presidente della Conferenza Episcopale Tedesca: il motto del teologo, "state saldi nella fede!". La biografia(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:29:00 GMT)

Fi : Genovese - non mi schiero da nessuna parte - nel partito serve dialogo : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Non mi schiero né da una parte né dall'altra". A dirlo chiaramente all'Adnkronos è il deputato di Forza Italia all'Ars Luigi Genovese, tirato in ballo in queste ore dopo la spaccatura verificatasi all'interno del partito siciliano con quattro deputati 'ribelli' che han

"I talenti delle donne" da valorizzare in un percorso di consapevolezza e dialogo - nel rispetto della persona : Contesti che, come ci mostrano troppo spesso fatti di cronaca, si possono annidare e nascondere atti di violenza, che prima di esplodere in tutta la loro gravità e drammaticità dovrebbero trovare ...

“Ecco in che condizioni lo abbiamo ritrovato”. Scomparsa Marco Boni. Il 16enne era misteriosamente svanito nel nulla da due settimane : ora il tragico epilogo. “Una tragedia inaudita” : Sparito da due settimane, Marco Boni, lo studente 16enne di Tione scomparso da Riva del Garda aveva fatto perdere le sue tracce. Ma oggi arriva la sconvolgente notizia, il ragazzo è stato ritrovato cadavere dai sommozzatori nelle acque del lago di Garda nella mattinata di lunedì 5 marzo. Il ritrovamento è avvenuto a 500 metri a nord della storica “Casa della Trota” di Riva del Garda, in zona Sperone, a circa 24 metri di ...

Progetto MADRE : presentato il catalogo delle buone pratiche di agricoltura urbana e periurbana nel Mediterraneo : Dopo quasi un anno di lavori, MADRE – agricoltura metropolitana per lo sviluppo di un’economia innovativa, sostenibile e responsabile, il Progetto europeo per la promozione dell’agricoltura urbana e periurbana nel bacino del Mediterraneo, pubblica il suo catalogo di buone pratiche. Grazie ad un lavoro sinergico tra i partner e il coinvolgimento degli stakeholder locali, il catalogo mette in evidenza le buone pratiche identificate nelle 6 ...

Il meteorologo : 'A Napoli neve così solo nel '56' : 'La Campania si risveglia sotto la neve, una nevicata storica in quanto interessa tutta la Regione non solo in pianura ma fin sulle spiagge; a Napoli seconda nevicata in meno di 48 ore, non accadeva ...

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...