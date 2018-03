Il lato oscuro di Octavia in The 100 5 conferma la teoria shock di Marie Avgeropoulos sul

Paolo Genovese - ecco il mio lato oscuro : ANSA, - CORTINA D'AMPEZZO, 23 MAR - "In Perfetti sconosciuti ho raccontato quanto poco conosciamo le persone che ci stanno intorno e in The Place di quanto poco conosciamo noi stessi. Sono due film ...

IL CASO/ Sviluppo senza occupazione - il lato oscuro della new economy : Lo Sviluppo senza occupazione rappresenta un rischio concreto. Ne è un esempio il risultato positivo raggiunto da Seat Pg-Iol con cassa integrazione ed esuberi. CARLO VISCONTI(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ I nemici della Legge Fornero e la speranza per i conti italiani, di M. CardarelliGIOVANI E LAVORO/ L'invito del Papa e le ombre sui contratti a tempo indeterminato, di G. Palmerini

Sessismo e rifiuto dei cambiamenti - il lato oscuro dei nerd : Dungeons & Dragons oltre ad essere tornato di moda negli ultimi anni è da sempre un prodotto in continuo mutamento. In una delle ultime espansioni, il Mordenkainen’s Tome of Foes, è stata introdotta la possibilità per gli elfi di cambiare sesso a piacimento una volta al giorno. Senza scendere troppo nei dettagli, questa decisione si basa sul fatto che gli elfi erano in passato una razza mutevole, creata da un’entità androgina chiamata ...

Gelosia - violenza e vendetta : il lato oscuro dell'amore tra i giovani : Un sentimento naturale che può diventare pericoloso quando si è incapaci a gestirlo, come si riscontra puntualmente nei frequenti casi di cronaca. Parliamo della Gelosia, che risulta molto accentuata ...

Luke e Leia al lato oscuro della Forza e Darth Maul come Jedi : le imperdibili concept art del mai realizzato Star Wars Battlefront 4 : Prima che Star Wars Battlefront passasse nelle mani di EA e DICE e che Star Wars Battlefront II entrasse nel vortice delle critiche per le microtransazioni proposte, questa sorta di miniserie videoludica era in mano ai ragazzi di Free Radical Design. Del cancelLato Star Wars Battlefront III abbiamo parLato in più di un'occasione ma Star Wars Battlefront 4 rimaneva un'incognita non da poco. Almeno fino a quando sono comparse in rete una serie ...

[L'analisi] Il lato oscuro di Berlusconi. Da vittima di Cosa Nostra al rapporto opaco tra accuse di pizzo - soldi e paura di rapimenti : O meglio, avrà pure avuto delle conseguenze nella ridefinizione dei rapporti tra mafia e politica? 28 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Ecco The Resident - l'anti Grey's anatomy. Il lato oscuro dei medici diventa una serie tv : da Los AngelesDa ER a Grey's Anatomy, i «medical drama» hanno sempre esercitato un grande fascino sul pubblico televisivo.Quello che Foxlife propone con il suo nuovo show, The Resident, in onda dal 5 marzo in prima serata, è qualcosa di diverso: The Resident è il lato oscuro della sanità americana messo a nudo. È, come è stato sottolineato dalla critica USA, «l'anti-Grey's Anatomy». La ...

I robot della finanza e il lato oscuro dei mercati : I sistemi neurali sono un’opportunità. Però il Financial stability board ricorda anche i rischi: dall’eccessiva complessità dei sistemi fino all’interconnessione con variabili non economiche ed eterogenee fra loro...

'Il lato oscuro dei Templari' - la nuova serie indaga sulla fine dell'Ordine : Dopo il successo della serie tv Knightfall , History , in esclusiva su Sky al canale 407, racconta la vera storia dei Templari con la mini serie Il lato oscuro dei Templari , in onda da martedì 20 ...

History - il lato oscuro dei Templari : Dopo il successo della serie tv Knightfall, History (in esclusiva su Sky al canale 407) racconta la vera storia dei Templari con la mini serie Il lato oscuro dei Templari, in onda da martedì 20 febbraio alle 21.00. Fondato nel dodicesimo secolo, questo Ordine venne costituito in origine da undici monaci francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano tra Giaffa e Gerusalemme. Temuti e ...

Il caso Oxfam e il lato oscuro degli aiuti umanitari : L’intero settore degli aiuti umanitari esce compromesso dallo scandalo degli abusi sessuali. Ma diventa anche un caso di studio per comprendere come l’umanitarismo abbia perso i suoi pregi ed è un vistoso sintomo di un problema molto più profondo: l’inevitabile e abissale squilibrio di potere tra chi offre aiuti e chi li riceve...

Il lato oscuro dell’Italia dello sci : la velocità alla resa dei conti : Dopo il flop olimpico è già l’ora dei processi. Gli uomini-jet dello sci azzurro non decollano più. La velocità maschile esce con le ossa ammaccate dalla Corea del Sud. Zero medaglie, come ai Mondiali di St-Moritz dello scorso febbraio e a quelli di Beaver Creek del 2015. Siamo alle solite. Qui dobbiamo accontentarci del quarto posto in discesa e d...