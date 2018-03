Il creative director si Far Cry Blood Dragon lascia Ubisoft

Spider-Man per PS4 : il creative director di Marvel potrebbe aver svelato la finestra di lancio : God of War e Spider-Man sono due tra i più grandi giochi esclusivi per PlayStation 4 confermati per il lancio nel 2018. God of War è in programma il 20 aprile, mentre Spider-Man è stato ufficialmente confermato per quest'anno, ma una data esatta di rilascio, già al centro di numerosi rumor, non è ancora nota. Come riporta Gamepur, con l'E3 2018 a pochi mesi di distanza, ci aspettiamo che qualcuno di Marvel o Insomniac o Sony condivida qualcosa ...

Scavengers è il nuovo titolo dell'ex creative director di Halo 4 : Josh Holmes, l'ex creative director di Halo 4 presso 343 Industries ha da poco svelato il suo nuovo progetto intitolato Scavengers, uno shooter co-op survival multiplayer ispirato alla modalità Warzone di Halo 5: Guardians.Rifacendosi a questa modalità sarà consentito a squadre di giocatori di competere tra loro mentre esplorano una mappa popolata da altri nemici controllati dall'IA. Scavengers, inoltre, presenterà più fazioni con precise armi e ...

Neil Druckmann - creative director di The Last of Us - è stato promosso vice presidente di Naughty Dog : Neil Druckmann è stato promosso vice presidente di Naughty Dog, la notizia arriva da IGN.Druckmann era il creative director di The Last Of Us part 2 e continuerà ad esserlo, ma ora assume anche un nuovo ruolo all'interno dello studio, un ruolo decisamente di rilievo.La promozione, riporta il direttore dello studio sul blog di Naughty Dog, arriverebbe in riconoscimento del suo ruolo ampliato, contribuendo a decisioni critiche a livello dello ...

Il creative director di Dragon Age : Inquisition al lavoro su Cyberpunk 2077? A Mike Laidlaw piacerebbe : Anche se pressoché ogni capitolo ha quanto meno una manciata di problematiche (il problema di Inquisition a livello di fetch quest è lampante), la serie di Dragon Age può sicuramente essere considerata una di quelle trilogie di buona se non buonissima fattura. Parte del merito va riconosciuta a una delle figure chiave del team che ha lavorato sull'IP: Mike Laidlaw.L'ormai ex BioWare è stato il protagonista assoluto di una lunga intervista ...

Teddy Dief - creative director di Square Enix Montreal - lascia lo studio : Che lo conosciate o meno, Teddy Diefenbach è l'autore dell'apprezzato titolo indie Hyper Light Drifter che ha iniziato a lavorare presso Square Enix Montreal due anni fa. Tuttavia, oggi, il creative director ha confermato di aver lascito lo studio e di essere tornare a lavorare allo sviluppo di giochi indipendenti.Come segnala Gamingbolt, il motivo della sua uscita dallo studio è la cancellazione del gioco a cui stava lavorando con la sua ...